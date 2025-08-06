الحكومة تكشف عن آلية التسعيرة الجديدة في قانون الإيجار القديم

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن قانون الإيجار القديم الذي أقرته الدولة مؤخرًا، تم إعداده استنادًا إلى بيانات وإحصائيات رسمية دقيقة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال فوزي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي: "القانون لم يأتِ عشوائيًا، بل استند إلى بيانات الجهاز المركزي الصادرة في عام 2017، والتي حددت أن عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم يبلغ نحو 1.6 مليون وحدة فقط".

وأوضح أن الدولة قادرة على التعامل مع هذا الرقم خلال فترة الـ7 سنوات الانتقالية التي حددها القانون، بل من المتوقع أن يكون العدد المطلوب أقل من ذلك بكثير، بعد فلترة واستقبال طلبات المستحقين عبر المنصة الإلكترونية التي تنشئها الحكومة خصيصًا لهذا الغرض.

وأضاف: "من خلال المنصة الرقمية، سنتمكن من معرفة عدد الوحدات المطلوبة بدقة، وفقًا لما سيتم تقديمه من طلبات فعلية من مستأجري الإيجار القديم الراغبين في الحصول على وحدات بديلة".

كما أشار الوزير إلى أن التعداد السكاني الجديد لعام 2027، الذي سيجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سيشهد تركيزًا خاصًا على جمع معلومات تفصيلية حول طبيعة السكن وأنماط الإيجار، وهو ما سيساعد الحكومة على ضبط السياسات الإسكانية المستقبلية بشكل أكثر دقة.

وتطرق فوزي إلى المعايير التي وضعها القانون في المادة (3) بشأن تقييم التسعيرة الجديدة للوحدات والمناطق بعد حصر اللجان، موضحًا أنها تشمل:

الموقع الجغرافي

طبيعة المنطقة

اتساع الشارع

مستوى البناء والتشطيب

متوسط المساحات

التمييز بين القرى والمراكز والمناطق

وأكد في ختام تصريحاته أن هذه المعايير تُراعي العدالة الاجتماعية والتفاوت الطبيعي بين المناطق، لضمان عدم تعميم تقييمات غير منصفة على الجميع.

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