الأربعاء 06 أغسطس 2025
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رياضة

تأكيدا لـ "فيتو"، الجيش الملكي يعلن رسميا ضم رضا سليم قادما من الأهلي

رضا سليم
رضا سليم

أعلن نادي الجيش الملكي المغربي، رسميا عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ضم رضا سليم لاعب النادي الأهلي، خلال الميركاتو الجاري. 

ونشر حساب الجيش الملكي صوره للاعب وكتب عليها: "رضا سليم يعود للكتيبة العسكرية.. مرحبا بعودتك إلى نادي المغاربة".

وكان المغربي رضا سليم، لاعب النادي الأهلي، قد أعلن في تصريح خاص لـ فيتو عن إنهاء إجراءات انضمامه إلى صفوف الجيش الملكي المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية على سبيل الإعارة.

المغربي رضا سليم 

وأكد رضا سليم لـ فيتو مساء أمس أنه سيطير إلى المغرب من أجل التوقيع على عقود انتقاله إلى الجيش الملكي المغربي بشكل رسمي بعد الاتفاق على كافة البنود وتصوير فيديو تقديمه لاعبا في صفوف الجيش الملكي المغربي 

فيما يستهل الأهلي مشواره في مسابقة الدوري الممتاز، بمواجهة مودرن سبورت على استاد القاهرة الدولي السبت الموافق 9 أغسطس، بينما يلتقى بالجولة الثانية نظيره فاركو على استاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت 

وتقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت في التاسعة مساء السبت القادم، وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز. 

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره بتروجيت بهدفين لكل فريق، في المباراة الودية، التي جمعت الفريقين مؤخرا، على استاد السلام، ضمن استعداداتهما لانطلاق منافسات الدوري الممتاز

سجل محمد شريف وياسين مرعي هدفي النادي الأهلي، أمام فريق بتروجيت.

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