الثلاثاء 05 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يؤمن نفسه في أزمة وسام أبو علي

وسام أبو علي، فيتو
وسام أبو علي، فيتو

الدوري المصري، قال مصدر داخل الأهلي: إن النادي ينتظر وصول قيمة القسط الأول من صفقة بيع وسام أبو علي إلى كولومبوس الأمريكي والبالغ قيمته 5.5 مليون دولار قبل إرسال البطاقة الدولية للاعب، مؤكدًا أن الأهلي حال عدم وصول قيمة القسط الأول سيقوم بقيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم الجديد تحسبا لفشل الصفقة وللحفاظ على حقوقه في اللاعب. 

ويستهل الأهلي مشواره في مسابقة الدوري الممتاز، بمواجهة مودرن سبورت على استاد القاهرة الدولي السبت الموافق 9 أغسطس، بينما يلتقى بالجولة الثانية نظيره فاركو على استاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت 

وتقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت في التاسعة مساء السبت القادم، وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز. 

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره بتروجيت بهدفين لكل فريق، في المباراة الودية، التي جمعت الفريقين مؤخرا، على استاد السلام، ضمن استعداداتهما لانطلاق منافسات الدوري الممتاز

سجل محمد شريف وياسين مرعي هدفي النادي الأهلي، أمام فريق بتروجيت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي وسام أبو علي اخبار الأهلي موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

مواد متعلقة

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على إعارة رضا سليم

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت والقناة الناقلة

الأكثر قراءة

أخبار مصر: بدء تطبيق قانون الإيجار القديم، مجزرة للعمال في بلبن، اعترافات مثيرة لـ 3 بلوجرز، صدمة سعودية للفنانين المصريين

هنسيب الشقق ونروح فين، رسائل مؤثرة من فنانين بعد التصديق على قانون الإيجار القديم

قرارات جديدة من النيابة بشأن التيك توكر محمد عبد العاطي

السيارة غرقت بالترعة، مصرع عضو لجنة انتخابية بالشيوخ وزوجها أثناء التوجه لمقر التصويت بالأقصر (صور)

صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز، هاني سعيد يكشف الحقيقة (فيديو)

الزمالك يعلن عن صفقة جديدة خلال ساعات

علياء قمرون أمام النيابة: دخلت التيك توك علشان أجهز نفسي بفلوسه واترحم من بيع المناديل

بعد قراره عدم مشاركة الفنانين المصريين بموسم الرياض، رسائل قوية من النشطاء لـ تركي آل الشيخ

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

بنك مصر يقدم خدمات مجانية في اليوم العالمي للشباب

أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

الحالات والخطوات القانونية للطعن بعدم الدستورية على قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب النمل في المنام وعلاقته بزوال الهموم وانفراج الكروب

ما حكم كتابة القرآن بحروف لاتينية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 5 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads