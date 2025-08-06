الأربعاء 06 أغسطس 2025
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خارج الحدود

إصابة 5 جنود أمريكيين في حادث إطلاق النار داخل قاعدة بجورجيا

الجيش الأمريكي، فيتو
الجيش الأمريكي، فيتو

أعلنت قاعدة فورت ستيوارت بجورجيا الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، إصابة 5 جنود في حادث إطلاق النار بالقاعدة.

 

إصابة 5 جنود في حادث إطلاق النار بجورجيا

وأكدت قاعدة فورت ستيوارت العسكرية بـ ولاية جورجيا الأمريكية: اعتقال مطلق النار في القاعدة والتحقيقات لا تزال جارية.

 

مقتل وإصابة 8 أشخاص في حادث إطلاق نار بعد مهرجان موسيقي بأمريكا

في سياق آخر، أعلنت الشرطة الأمريكية الإثنين الماضي، عن مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين في إطلاق نار خلال حفل أقيم بعد مهرجان موسيقي في وسط مدينة لوس أنجلوس حسبما ذكرت السلطات.

واستجابت السلطات لإغلاق "حفل كبير" بعدما رأى عناصر الشرطة شخصا مسلحا يدخل مبنى في منطقة مستودعات وسط المدينة، حسبما قالت المسؤولة في الشرطة المحلية نورما آيزنمان، مشيرة إلى أنه تم اعتقال هذ الشخص فورا.

وأقيم مهرجان "هارد سامر" الموسيقي في عطلة نهاية الأسبوع في هوليوود بارك، على بعد نحو 14 كيلومترا في إنجلوود، وبعد فترة وجيزة من قيام الشرطة بإخلاء المنطقة، تلقت الشرطة بلاغا عن إطلاق نار بعدها بساعات قليلة.

وعندما عاد عناصر الشرطة، وجدوا شخصا واحدا ميتا بالإضافة إلى إصابة العديد من الأشخاص بطلقات نارية.

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قاعدة فورت ستيوارت جورجيا ولاية جورجيا الجيش الأمريكي

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