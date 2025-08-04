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خارج الحدود

مقتل وإصابة 8 أشخاص في حادث إطلاق نار بعد مهرجان موسيقي بأمريكا

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية مساء اليوم الاثنين، عن مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين في إطلاق نار خلال حفل أقيم بعد مهرجان موسيقي في وسط مدينة لوس أنجلوس حسبما ذكرت السلطات.

مقتل وإصابة 8 أشخاص في حادث  إطلاق نار بعد مهرجان موسيقي بأمريكا 

 

واستجابت السلطات لإغلاق "حفل كبير" بعدما رأى عناصر الشرطة شخصا مسلحا يدخل مبنى في منطقة مستودعات وسط المدينة، حسبما قالت المسؤولة في الشرطة المحلية نورما آيزنمان، مشيرة إلى أنه تم اعتقال هذ الشخص فورا.


وأقيم مهرجان "هارد سامر" الموسيقي في عطلة نهاية الأسبوع في هوليوود بارك، على بعد نحو 14 كيلومترا في إنجلوود، وبعد فترة وجيزة من قيام الشرطة بإخلاء المنطقة، تلقت الشرطة بلاغا عن إطلاق نار بعدها بساعات قليلة

وعندما عاد عناصر الشرطة، وجدوا شخصا واحدا ميتا بالإضافة إلى إصابة العديد من الأشخاص بطلقات نارية.

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أمريكا لوس انجلوس مهرجان موسيقي

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