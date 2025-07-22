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خارج الحدود

البنتاجون يعلن سحب عناصر مشاة البحرية من لوس أنجلوس

عناصر من مشاة البحرية
عناصر من مشاة البحرية الأمريكية، فيتو

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية “بنتاجون” سحب عناصر مشاة البحرية الذين تم إرسالهم إلى مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا على خلفية الاضطرابات وأعمال الشغب في المدينة الشهر الماضي.

وقال المتحدث باسم البنتاجون شون بارنل في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، يوم الاثنين، إنه "مع عودة الاستقرار إلى لوس أنجلوس أمر وزير الدفاع بإعادة تمركز 700 عنصر من مشاة البحرية".

وأشار المتحدث إلى أن حضور عناصر مشاة البحرية في المدينة "جعل واضحًا أن أعمالًا منافية للقانون غير مقبولة".

ويأتي ذلك بعد سحب عناصر الحرس الوطني الأمريكي الأسبوع الماضي الذين تم إرسالهم إلى لوس أنجلوس للسيطرة على أعمال الشغب.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بأرسال الحرس الوطني ومشاة البحرية إلى لوس أنجلوس على خلفية الاحتجاجات ضد سياسات الإدارة الجديدة في مجال الهجرة، وخصوصًا ضد توقيف وترحيل المهاجرين بشكل عشوائي.

وتحولت الاحتجاجات إلى أعمال الشغب والاشتباكات بين المحتجين وأفراد القوات الأمنية في لوس أنجلوس والمناطق القريبة منها.

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