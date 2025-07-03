شاهد لحظة ضبط فتاة أثناء زرعها جهازًا لتفجير سيارة عسكري بالدفاع الروسية

الاغتيالات في روسيا، بث موقع "الموجز الروسي"، عبر حسابه بمنصة "إكس"، تويتر سابقًا، مقطع فيديو يكشف لحظة قيام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) بالقبض على فتاة، وضعت جهاز تفجير تحت سيارة أحد الموظفين في مؤسسة دفاعية روسية، في محاولة لاغتياله.

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط عملية اغتيال عسكري

وأكد موقع "الموجز الروسي"، المتخصص في الشأن الروسي، أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB)، أحبط محاولة تفجير سيارة في سانت بطرسبرج، وتم القبض على فتاة "لحظة" زرعها جـهاز تـفجير تحت سيارة موظف في مؤسسة دفاعية، وفقًا لأوامر من استخبارات خارجية.

لحظة وضع الفتاة لجهاز التفجير في السيارة، فيتو

وأكد الموقع الروسي أن الفتاة، التي تم القبض عليها، تبلغ من العمر 23 عامًا، وتواجه الآن تهم الإرهاب والخيانة حسب القانون الروسي.

وقالت الفتاة في لحظة القبض عليها "قالوا لي فقط أن أراقب هذه السيارة وبعدها سيعطونني المال!"،

وعندما سُألت من قِبل المحققين في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي “ماذا كنت تفعلين الآن؟”... ردت قائلة "كنت أحاول وضع جهاز ما تحت السيارة".

جدير بالذكر أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) أعلن عن اعتقال فتاة، كانت تضع جهاز تحت سيارة أحد العاملين بمؤسسة دفاعية لتفجيرها، لكن لم يكشف جهاز الأمن الروسي عن تفاصيل إضافية حول القضية أو هوية الفتاة، التي تم القبض عليها في سان بطرسبورج.

جهاز الأمن الروسي يراقب الأنشطة المشبوهة

ويُعتبر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) هو وكالة الأمن الرئيسية في روسيا، وهو الجهاز الذي يأتي خلفًا لجهاز الاستخبارات السوفيتي (KGB).

🚨⚡️ غـير عـادي:



جهاز الأمن الفيدرالي الروسي FSB يحبط محاولة تفجير سيارة في سانت بطرسبرغ..



تم القبض على امرأة "لحظة" زرعها جـهاز تـفجير تحت سيارة موظف في مؤسسة دفاعية، وفقًا لأوامر من استخبارات خارجية.



الفتاة (23 عامًا) تواجه الآن تهم الإرهاب والخيانة حسب القانون الروسي. pic.twitter.com/SCu86SPcmr — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) July 3, 2025



وتعتبر قضية اعتقال الفتاة جزءًا من الأنشطة الأمنية المستمرة لجهاز الأمن الفيدرالي في روسيا، وغالبًا ما تتضمن مراقبة الأنشطة المشبوهة واتخاذ الإجراءات اللازمة، ويتم الإعلان عن هذه الاعتقالات في بيانات رسمية من قبل جهاز الأمن الفيدرالي، مع تحديد تفاصيل حول التهم الموجهة والتحقيقات الجارية.

وأكدت صحيفة "روسيا اليوم" أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أعتقل سيدة روسية من مدينة بطرسبورج، منذ أيام، لجمعها بيانات عن عسكريين في وزارة الدفاع الروسية وأفراد عائلاتهم لصالح أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.

الفتاة بعد وضعها جهاز التفجير في السيارة، فيتو

وذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، أن مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي FSB أكد أنه "تم اعتقال المواطنة الروسية مواليد عام 1977، وكانت تقدم المساعدة في تحديد أماكن إقامة عسكريين من وزارة الدفاع والسيارات التي يستخدمونها هم وأفراد عائلاتهم بغرض إعداد وتنفيذ هجمات إرهابية ضدهم".

وأشارت الوكالة الروسية إلى أنه عُثر في اتصالات المواطنة على مراسلات تطبيق "واتساب" مع منسقي الأعمال الإرهابية في أوكرانيا، وقد فتحت دائرة التحقيقات التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بطرسبورج ومنطقة لينينغراد قضية جنائية بموجب مواد القانون الجنائي الروس ذات الصلة، وأودعت السيدة في الحبس الاحتياطي.

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