الأمن الفيدرالي الروسي يحبط مؤامرة تفجير أوكرانية في موسكو

قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "إف إس بي"، اليوم الجمعة، إنه حال دون وقوع هجوم تفجيري في موسكو خططت له المخابرات الأوكرانية.

وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن رجلا روسيا، مولود في عام 1972، احتجز خلال استعادة قنبلة بها 5 كيلوغرامات من المواد الناسفة من مخبأ.

وقال إن جهاز المخابرات الأوكراني جند الرجل وكان من المفترض أن يفجر القنبلة في مبنى إداري بالعاصمة الروسية موسكو.

وأضاف جهاز الأمن الروسي أن الرجل كان سيحصل على 10 آلاف دولار وتأشيرة خروج إلى أوكرانيا في المقابل.

ويشير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بانتظام عن مثل تلك القصص الناجحة التي يصعب التحقق منها من مصدر مستقل.

يشار إلى أن الهجمات على الأراضي الروسية من جانب المخابرات الأوكرانية جزء من دفاع أوكرانيا ضد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفي ديسمبر الماضي، قُتل جنرال روسي في موسكو بقنبلة يتم التحكم فيها عن بُعد.

بوتين يقترح إنشاء إدارة مؤقتة لأوكرانيا برعاية الأمم المتحدة

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنشاء إدارة مؤقتة برعاية الأمم المتحدة لحكم أوكرانيا، مشيرا إلى ان هذا سيفتح الطريق أمام مفاوضات مشروعة بشأن التسوية.

الانتخابات الرئاسية لم تجر

وقال بوتين خلال اجتماع مع بحارة الغواصة النووية "أرخانغيلسك"، في مدينة مورمانسك الروسية، نشره حساب الكرملين عبر تطبيق تلغرام: "من حيث المبدأ، سيكون من الممكن، تحت رعاية الأمم المتحدة، ومع الولايات المتحدة، وحتى مع الدول الأوروبية، وبالطبع مع شركائنا وأصدقائنا، مناقشة إمكانية إدخال إدارة مؤقتة إلى أوكرانيا"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقال بوتين إن روسيا لا تفهم مع من ينبغي لها أن توقع أي اتفاقيات على الجانب الأوكراني، لأن "زعماء آخرين سيأتون إلى هناك غدا".

وأضاف أن "السلطات المدنية، في الواقع، ليست شرعية اليوم وفقا للدستور الأوكراني، لأن الانتخابات الرئاسية لم تجر".

ولفت الرئيس الروسي إلى أن "الدستور صُمم بحيث يُعيَّن الجميع من قِبَل الرئيس، بما في ذلك السلطات الإقليمية. ويُعيَّن المحافظون، وهكذا. إذا كان هو (رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي) غير شرعي، فالجميع غير شرعي أيضا".

يشار إلى أن روسيا شددت مرارا على أن ولاية زيلينسكي في المنصب انتهت في مايو الماضي، وأن أوكرانيا يجب أن تجري انتخابات جديدة.

غير أن البرلمان الأوكراني أقر في شهر فبراير الماضي، مشروع قرار يؤكد شرعية بقاء زيلينسكي رئيسًا للبلاد بموجب الاحكام العرفية والذي ينص على أنه "لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل الأحكام العرفية" طالما استمرت الحرب مع روسيا.

وأُجريت آخر انتخابات رئاسية في أوكرانيا في عام 2019. وفي عام 2024، تم إلغاء التصويت بسبب الأحكام العرفية.

وفي مارس 2025، أعلن الممثل الخاص للولايات المتحدة في أوكرانيا ستيفن ويتكوف أن السلطات الأوكرانية وافقت على إجراء انتخابات رئاسية، دون أن يحدد الشروط وموعدها.

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