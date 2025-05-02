هل تساهم السنة التأسيسية بالجامعات الأهلية في حل أزمة الأطباء؟.. الأمين العام للنقابة: تخفيض الحد الأدنى للقبول بكليات الطب ليس هو الحل.. د.نجوى الشافعي: زيادة عدد الخريجين لن يقضى على العجز

منذ أيام أعلنت مستشفيات جامعة الإسكندرية عن خلو ما يقرب من 117 من الوظائف الإكلينيكية للأطباء المقيمين فى مستشفيات الجامعة ومعهد البحوث الطبية.

وفى الوقت الذى أكد فيه رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة أن الإعلان عن هذه الوظائف أمر معتاد، رأى الأطباء أن الإعلان يدل على أزمة بالقطع وذلك لأن هذه الوظائف التى تم الإعلان عنها تكون للمعيدين وبالتالى يتهافت عليها الخريجون فخلوها يعنى انتقال الأطباء من تخصص لآخر أو تقديم استقالتهم أو السفر للخارج.

الإعلان عن وظائف مستشفيات جامعة الاسكندرية كان الحجر الذى حرك المياه الراكدة فقط فقد أعلنت نقابة الأطباء فى وقت سابق تضاعف عدد هجرة الأطباء 4 مرات فى العام الأخير مقارنة بالأعوام السابقة.

مشكلة عجز الأطباء مستمرة منذ سنوات وتسعى الحكومة المصرية لحلها من خلال التوسع فى كليات الطب سواء الخاصة أو الأهلية وزيادة أعداد الخريجين إلا أنه بحسب خبراء القطاع الصحى ليست الحل.

المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كان قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، ونص التعديل على أن يتيح لطلاب الثانوية العامة من خريجى عام 2024 التقدم بنظام السنة التأسيسية، والذى يفتح الباب لطلبة شعبة علمى الرياضة وعلمى علوم الذين لم يحالفهم الحظ فى التنسيق لانخفاض درجاتهم عن مجموع القبول بـ5% بالالتحاق بكلية الطب فى حالة اجتيازهم لهذه السنة التأسيسية والتى ستكون اختيارية وتطبق بالجامعات الأهلية والخاصة، فهل ستكون السنة التأسيسية هى السلاح لمواجهة هجرة الأطباء وعجز العدد؟

الدكتور خالد الأمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، أكد أن مصر وفقا للإحصائيات ليس لديها عجز فى عدد الأطباء مقارنة بالنسب العالمية، ففى مصر لدينا طبيب لكل 470 مواطنا، وبحسب النسب العالمية نحتاج إلى طبيب لكل 450 مواطنا فى العالم،ولكن مع هجرة الأطباء واستقالاتهم فالعدد على أرض الواقع أصبح طبيبا لكل 10 آلاف مواطن وهى بالفعل أزمة.

وأوضح الأمين لـ” فيتو”، أن مفهوم هجرة الأطباء لا يعنى فقط سفرهم خارج البلاد فقد تكون نقلا من تخصص لآخر أو الاستقالة من العمل الحكومى والهجرة إلى القطاع الخاص أو العمل فى إدارات مكافحة العدوى والتخصصات السهلة وتجنب التخصصات الصعبة والدقيقة منها تخصص العناية المركزة وغيرها، لافتا إلى أننا ليس لدينا نقص فى “ الممارس العام” حتى يكون الحل فى زيادة الخريجين، مشيرا الى أن العجز فى الأطباء الأخصائيين والاستشاريين وبالتالى مقترح منع الممارس العام من السفر إلا بعد مرور خمس سنوات من تخرجه مقترح لا فائدة له وذلك لأن الأطباء المطلوبين بالخارج هم الاستشاريون والأخصائيون لأن هذه هى مرحلة الإنتاجية، لافتا إلى أن زيادة عدد الخريجين وإنشاء سنة تأسيسية حتى تكون أبواب كليات الطب مفتوحة أمام طلاب علمى الرياضة أو الذين لم يصل مجموعهم فى الثانوية العامة للحد الأدنى للقبول لن يحل المشكلة، لافتا إلى أن يجب الوقوف على أصل مشكلة هجرة الأطباء وهى تدنى الرواتب وظروف بيئة العمل فضلا عن هروب الأطباء من تخصصات التخدير والعناية المركزة لانخفاض بدل العدوى وتفضيل تخصصات الجلدية والتغذية التى تكون بنفس الراتب ولكن مع تلاشى مخاطر هذه التخصصات.

أما الدكتورة نجوى الشافعى عضو مجلس الشيوخ ووكيلة نقابة الأطباء سابقا، أكدت لفيتو أن هناك هروبا من الأسباب الحقيقية لعجز الأطباء، فما الفائدة من زيادة عدد الخريجين مع استمرار تدنى المرتبات وحوادث التعدى على الكادر الطبى وتردى السكن وتهالكه، موضحة أن الخريج الذى سيأتى له فرصة للهجرة سيسافر بلاشك، لأن الأطباء تعمل تحت ضغوط نفسية وعصبية وجسدية متسائلة متى سيتم حماية الكادر الطبى من تعديات أهالى المرضى بفرض عقوبة تصل لمؤبد حال التعدى على أحد افراد الطاقم الطبى؟!.

وانتقدت الشافعى السنة التأسيسية التى ستسمح بالالتحاق بكليات الطب بالجامعات الأهلية والخاصة لطلبة شعبة علم الرياضة أو شعبة العلوم الذى ينخفض مجموعهم 20 درجة عن درجات القبول وذلك لأن كلية الطب الدراسة بها صعبة ومعقدة وتحتاج لاستعداد نفسى وعقلى لذلك يجب أن يلتحق بها أصحاب المجموع المرتفع فقط أى الطالب المتفوق لأن طبيعة الدراسة فى الطب تحتاج لطالب” هارد وركر” متسائلة هل ستخرج السنة التأسيسية طالبا مؤهلا لدراسة كلية الطب حتى وإن تم تحسين مجموعه؟

نقلا عن العدد الورقي

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