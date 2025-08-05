موعد إعلان تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025 ومؤشرات الحد الأدنى بالكليات

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، يترقب طلاب الثانوية العامة 2025، وطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2025، موعد إعلان تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025.

ووفقا لمصادر مطلعة بـ وزارة التعليم العالي، فإنه من المنتظر أن يعقد مجلسا الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية اجتماعا مشتركا بنهاية الأسبوع الجاري لتحديد الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية.

ومن المعروف أن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، يعلن سنويا عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية.

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025

وكشفت المصادر، أن اجتماع مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية سيعقد بحرم إحدى الجامعات الخاصة بالقاهرة.

وأشارت المصادر أنه وفقا لما تم الإعلان عنه من إحصائيات بشأن نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2025، وارتفاع نسبة المجاميع التكرارية، فإنه من المتوقع عدم ارتفاع تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية هذا العام عن العام الماضي.

وجاء تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024 كالتالي:

الطب البشري: 79%

طب الأسنان: 77%

العلاج الطبيعي: 75%

الصيدلة: 71%

الطب البيطري: 67%

الهندسة: 68%

علوم الحاسب: 60%

تخصصات مثل اللغات، الإعلام، التربية، الحقوق، التمريض، الآثار، الاقتصاد، الفنون التطبيقية، السياحة: 53%

تنسيق جامعات الجلالة والعلمين 2024

الطب: 76%

طب الأسنان: 75%

العلاج الطبيعي: 74%

الصيدلة: 70%

الهندسة: 66%

علوم الحاسب: 60%

التخصصات الأخرى: 53%

تنسيق جامعات سيناء والملك سلمان وشرق بورسعيد والإسماعيلية الأهلية:

الطب: 74%

طب الأسنان: 73%

العلاج الطبيعي: 72%

الصيدلة: 68%

الطب البيطري: 67%

الهندسة: 65%

علوم الحاسب: 60%

التخصصات الأخرى: 53%

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