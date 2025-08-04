الإثنين 04 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس البلوجر "قمر الوكالة" 4 أيام بتهمة نشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل

حبس البلوجر قمر الوكالة
حبس البلوجر "قمر الوكالة" 4 أيام بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

قررت النيابة العامة، حبس البلوجر المعروفة باسم "قمر الوكالة" لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا وعبارات خادشة للحياء، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

حبس البلوجر "قمر الوكالة" 

وكانت الأجهزة الأمنية  ألقت القبض على المتهمة، بعد رصد محتوى مرئي مثير للجدل نشرته عبر منصات إلكترونية، تضمن إيحاءات لفظية ومضامين لا تتوافق مع القيم الأخلاقية والمجتمعية في مصر.

الأمن يكشف ملابسات مقطع فيديو لاصطدام سيارة بدراجة نارية في الغربية

خلاف على ثمن توصيلة توك توك ينتهي بمشاجرة دامية في الزاوية الحمراء

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمة، وتم عرضها على النيابة المختصة التي باشرت التحقيق، وأصدرت قرارًا بحبسها احتياطيًا لحين استكمال الفحص.

تأتي هذه الواقعة في ظل تكثيف الرقابة على المحتوى الإلكتروني، ضمن جهود مكافحة الجرائم الإلكترونية وملاحقة من يروّجون لمحتوى مخالف للآداب العامة والقانون.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قمر الوكالة حبس بلوجر النيابة العامة محتوى خادش الجيزة جرائم الكترونية بلاغات السوشيال ميديا تيك توك

مواد متعلقة

الأمن يكشف ملابسات مقطع فيديو لاصطدام سيارة بدراجة نارية في الغربية

خلاف على ثمن توصيلة توك توك ينتهي بمشاجرة دامية في الزاوية الحمراء

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر محمد عبد العاطى لنشره مقاطع خادشة للحياء

الأمن يكشف ملابسات فيديو لطفل يقود سيارة بطريق السويس وضبط والده

وزير الداخلية يقرر إبعاد 3 أجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

فيديو وثق الواقعة، ضبط قائد ميكروباص خالف الاتجاه واعتدى على مواطن بالسلام

الأمن يفحص فيديو لترويج المخدرات واستعراض البلطجة في حدائق القبة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو بلطجة بالغربية.. وضبط 4 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية (صور)

الأكثر قراءة

رئيس إسكان النواب يكشف مفاجأة بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم

الهيئة الوطنية للانتخابات: وفاة 3 موظفين وسقوط مروحة على قاضية أثناء عملية التصويت

اتحاد الكرة يصدم الأهلي بعد طلب الكشف عن مديونيات الأندية

بعد زيادة الحد الأدنى للأجور، موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025

شاهد، أهداف مباراة ليفربول ضد أتليتك بلباو

حبس علياء قمرون بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

ليفربول يضرب أتلتيك بلباو برباعية استعدادا للموسم الجديد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الأرز في الأسواق اليوم الإثنين

سعر النحاس اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد تصديق الرئيس.. مراحل تطبيق قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: يجوز ممارسة رياضة الملاكمة إذا توفرت هذه الشروط

هل ترك صلاة السنن عليه ذنب؟ أمين الفتوى يجيب

بصلي كل الفروض والنوافل، هل فيه مانع اتفرج على التليفزيون أو اسمع موسيقى؟.. أمين الفتوي يرد (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads