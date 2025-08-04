حبس البلوجر "قمر الوكالة" 4 أيام بتهمة نشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل

قررت النيابة العامة، حبس البلوجر المعروفة باسم "قمر الوكالة" لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا وعبارات خادشة للحياء، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

حبس البلوجر "قمر الوكالة"

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمة، بعد رصد محتوى مرئي مثير للجدل نشرته عبر منصات إلكترونية، تضمن إيحاءات لفظية ومضامين لا تتوافق مع القيم الأخلاقية والمجتمعية في مصر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمة، وتم عرضها على النيابة المختصة التي باشرت التحقيق، وأصدرت قرارًا بحبسها احتياطيًا لحين استكمال الفحص.

تأتي هذه الواقعة في ظل تكثيف الرقابة على المحتوى الإلكتروني، ضمن جهود مكافحة الجرائم الإلكترونية وملاحقة من يروّجون لمحتوى مخالف للآداب العامة والقانون.

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