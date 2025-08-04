الأمن يكشف ملابسات مقطع فيديو لاصطدام سيارة بدراجة نارية في الغربية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر قائد سيارة "ربع نقل" يسير بسرعة عالية ويصطدم بدراجة نارية يستقلها شخصان، قبل أن يفر هاربًا من موقع الحادث بمحافظة الغربية.

فيديو اصطدام سيارة بدراجة نارية

وبالفحص والتحقيق، تبين أنه بتاريخ 24 يوليو الماضي، تلقى مركز شرطة السنطة بمديرية أمن الغربية بلاغًا من أحد المواطنين، يفيد بتضرره من قائد سيارة "ربع نقل" اصطدم به وبصديقه أثناء قيادتهما دراجة نارية بدائرة المركز، دون أن يسفر الحادث عن أي إصابات.

وعقب تكثيف التحريات، تمكنت الجهات الأمنية من تحديد وضبط السيارة التي تبين أنها سارية التراخيص، وضبط قائدها، الذي يقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكابه الواقعة عن غير قصد، مشيرًا إلى أنه لم ينتبه للدراجة النارية أثناء القيادة بسرعة عالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.