الإثنين 04 أغسطس 2025
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حوادث

خلاف على ثمن توصيلة توك توك ينتهي بمشاجرة دامية في الزاوية الحمراء

المتهمين
المتهمين

كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن الادعاء بقيام بعض أشخاص بالتعدى على آخر، واختطافه داخل مركبة "توك توك" بمنطقة الزاوية الحمراء.
 

رصدت أجهزة الأمن، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن الادعاء بقيام بعض الأشخاص بالتعدى على آخر واختطافه داخل مركبة "توك توك" بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات فى هذا الشأن، وبإجراء التحريات تبين حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة بين طرف أول (عاطل "له معلومات جنائية" – مصاب بجرح باليد) وطرف ثان (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") أحدهم قائد مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، لخلاف حول قيمة الأجرة تعدى خلالها أحد أفراد الطرف الثانى على الطرف الأول بسلاح أبيض، محدثًا إصابته المنوه عنها.

 

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وتمكن رجال الشرطة من  ضبط مركبة "التوك توك " وطرفى المشاجرة وبحوزة أحدهم السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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مشاجرة الزاوية الحمراء وزارة الداخلية مديرية أمن القاهرة مشاجرة الزاوية

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