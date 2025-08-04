وزير التموين يكشف تفاصيل مبادرة خفض الأسعار.. تنطلق بالشراكة مع القطاع الخاص.. استقرار بعض السلع أبرزها السكر والبيض.. إلغاء عقوبات الحبس للبقالين.. وتحذير من الرفع غير المبرر للأسعار

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مبادرة رئيس مجلس الوزراء لخفض الأسعار والمقرر انطلاقها غدًا بالتعاون مع التجار والقطاع الخاص، تمثل خطوة جوهرية لضبط الأسواق، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، بما يواكب التحديات الاقتصادية الراهنة ويعزز الثقة في أداء الاقتصاد الوطني.

شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص

وأوضح فاروق أن المبادرة تعتمد على آليات السوق الحر، دون تدخل مباشر في التسعير، مع قيام الحكومة بدورها التنظيمي في ضبط الأسواق ومراقبة حركة الأسعار، منوهًا بأن الوزارة تبذل جهدًا متواصلًا لتذليل العقبات أمام التجار والمصنعين، وتعزيز الشراكة معهم بهدف حماية المستهلك وتحقيق التوازن بين كافة أطراف المنظومة الاقتصادية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع قيادات اتحاد الغرف التجارية، وممثلي القطاع الخاص، حيث شدد على أن الهدف الأساسي هو خدمة المواطن، الذي يستحق الدعم الحقيقي في ظل التحديات العالمية، ومنها تقلبات أسعار الفائدة، واختناقات سلاسل الإمداد، والتغيرات الجيوسياسية.

دعم الأسواق واستقرار الأسعار

وأشار الوزير إلى أن عددًا من السلع الأساسية شهد استقرارًا ملحوظًا في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها السكر والبيض، بفضل قرارات حكومية مستقرة، ما منح التجار والمصنعين فرصة للعمل بمرونة أكبر.

كما أكد أن الحكومة تسعى لتقليل حلقات التداول وتحسين منظومة الإمداد، وهو ما يساعد في خفض التكاليف النهائية للسلع، وتحقيق اتاحة مستدامة للمنتجات في الأسواق.

إجراءات لطمأنة المواطن وتسهيل التمويل

وفي خطوة تدعم منظومة الدعم التمويني، كشف فاروق عن إلغاء عقوبات الحبس للبقالين التموينيين، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لطمأنة المواطنين من خلال العمل الجاد على خفض معدلات التضخم، وخلق بيئة اقتصادية مستقرة.

وأضاف أن خفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي يسهم في تعزيز الاستثمار والإنتاج، ويمنح المصنعين والموردين قدرة أكبر على التمويل، ما يؤدي إلى زيادة المعروض واستقرار الأسعار.

رقابة حقيقية وتحذير من التضليل

وأكد وزير التموين أن الحكومة تتابع بشكل مستمر حركة الأسعار في السوق عبر اجتماعات دورية مع رئيس مجلس الوزراء، محذرًا من بعض الممارسات التي تنتهجها بعض المتاجر، مثل تخفيض سعر منتج واحد للفت الانتباه، بينما تُباع باقي السلع بأسعار غير مبررة.

وشدد على أن الرقابة الحكومية تستهدف ضبط الأسواق بصورة حقيقية، بعيدًا عن المعالجات الشكلية، مع التركيز على بناء منظومة تقوم على الشفافية والوضوح.

مبادرات داعمة واستهداف سلع رئيسية

وأشاد فاروق بمبادرات اتحاد الغرف التجارية، وعلى رأسها مبادرة "أسواق اليوم الواحد"، التي ساهمت في تقليل حلقات التداول، ودعم صغار المنتجين، ومنحهم فرصة حقيقية للاندماج في السوق بعيدًا عن هيمنة العلامات الكبرى.

ودعا الوزير القطاع الخاص إلى التركيز على السلع الأساسية المؤثرة في معدلات التضخم، مثل الزيوت ومنتجات الألبان، مؤكدًا أن التخفيضات يجب أن تكون واقعية ومدروسة بناءً على التكلفة الفعلية والطلب في السوق.

وأكد الوزير على التزام الدولة بالتنسيق الكامل مع القطاع الخاص، من خلال اجتماعات دورية مع رئيس الوزراء، لمراجعة مؤشرات السوق وضمان استمرار تدفق السلع الأساسية بأسعار عادلة، مؤكدًا أن السوق المصري يمتلك القدرة على التعافي بشرط استمرار التعاون، والشفافية، والالتزام الجماعي من جميع الأطراف.

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