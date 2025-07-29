التموين: 7.5 مليار دولار قيمة تمويل المؤسسة الدولية الإسلامية لاستيراد السلع الغذائية الأساسية

التقى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بمقر الوزارة بالعلمين لبحث تعزيز التعاون المشترك.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين، على التعاون المثمر مع المؤسسة في مجالات تمويل استيراد السلع الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي، موضحا توقيع عدد من الاتفاقيات السابقة بين الوزارة ممثلة في هيئة السلع التموينية والمؤسسة لتمويل شراء السلع الاساسية، مؤكدا على ضرورة تعزيز التعاون وفتح مجالات جديدة للعمل المشترك مع المؤسسة.

ومن جانبه، أشاد المهندس أديب الأعمى الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بالتعاون الكبير بين الوزارة والمؤسسة، حيث وصل إجمالي تمويل التجارة المعتمدة لأكثر من 7.5 مليار دولار أمريكي لقطاع التموين منذ بداية التعاون، وذلك لاستيراد السلع الغذائية الأساسية.

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