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ثقافة وفنون

مد عرض مسرحية "ألف تيتة وتيتة" يومًا إضافيًا بموسم الرياض

مسرحية ألف تيتة وتيتة؛
مسرحية ألف تيتة وتيتة؛ فيتو

توجه الشاعر الغنائى والمنتج أمير طعيمة، بالشكر للجمهور السعودي والمستشار تركي آل الشيخ على دعمه ومساندته والجمهور السعودي عقب انتهاء أحد عروض مسرحية  "الف تيتة وتيتة" للفنان أكرم حسني والتي تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وبدأ أمير طعيمة بالحديث للجمهور السعودي قائلًا: "يارب نكون قدرنا نمتعكوا زى ما استمتعنا بحضوركم وتفاعلكم مع عرض المسرحية".

وتابع طعيمة: "الحمدلله المسرحية كلها Sold out" من أول يوم لأخر يوم ودى مسؤولية كبيرة يارب نكون قدها، وعاوز أشكر شركة صلة وعدنان كيال الشركة المنظمة لأنهم ساعدونا وتعبوا عشان نطلع العرض بالشكل اللى ده".

شكر لهيئة الترفيه

كما توجه أمير طعيمة بالشكر للمستشار  تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية على دعمه ومساندته الدائمة قائلًا: "دايما وزى كل يوم من أول عرض ليا هنا في الرياض وده عهد باخده على نفسي انى أشكر صديقى واخويا الغالى  المستشار تركي ال الشيخ على الدعم والمساندة".

وأشاد  المستشار تركى آل الشيخ بالمسرحية وصناعها وشارك كلمة أمير طعيمة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وعلق قائلًا: "سعيد بنجاح المسرحية وبأبطالها ولدينا طلب جدي من الجمهور بالتمديد لها وزيادة العروض".

وتابع آل الشيخ: "ستظل Gea وموسم الرياض بدعم القائد الملهم ولي العهد الأمين حفظه الله شعلة من النور تضيء لكل عربي وتعطيه الفرصة لتقديم ابداعه وسنظل في ظهر كل عازف موسيقي وكل فنان وكل فرد في منظومة الانتاج وكل مبدع".

واستكمل: "في هذه المسرحية كمثال بسيط عمل مكون من مئات الاشخاص ومئات البيوت المفتوحة، حاربوا الظلام بالنور وكانوا داعمين للشباب الطموح وبارقة أمل، المبدع العربي يستحق الكثير، ولا تلتفتوا لأصوات طيور الظلام والحاسدين فقافلتنا معا تسير ولانسمع لهم صوت".

أبطال مسرحية أكرم حسني الجديدة

ويُشارك في بطولة المسرحية بجانب أكرم حسني، كل من بيومي فؤاد، ميرنا جميل، مصطفى غريب، بدرية طلبة، محمد أوتاكا، وهي من تأليف أحمد سعد والي، طه زغلول، مهاب حسين، إخراج أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.

قصة مسرحية "ألف تيتة وتيتة"

وتدور أحداث مسرحية "ألف تيتة وتيتة"، حول ساحر في سيرك يتقدم لخطبة فتاة تعيش مع عائلتها في جزيرة نائية، ليكتشف أن الجزيرة مأهولة بسحرة حقيقيين، وبعد زواجه منها، يجد نفسه في خضم تعويذة غامضة تطال الجميع، فينطلق في مغامرة محفوفة بالمخاطر لكسر هذه التعويذة وإنقاذ الجميع.

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تركي آل الشيخ أمير طعيمة أكرم حسني موسم الرياض

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