الأحد 02 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

ميرنا جميل تخطف الجمهور بإطلالة جديدة (صور)

الفنانة ميرنا جميل
الفنانة ميرنا جميل

 حصلت الفنانة ميرنا جميل على إعجاب العديد من الجماهير عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” بعد نشر مجموعة صور لها، وظهرت خلالها بإطلالة جذابة.

 وظهرت ميرنا جميل بإطلالة كاجوال جذابة، حيث ارتدت بنطلون جينز ونسقت معه بدي كب كشف عن خصرها، وتركت شعرها الأشقر منسدلًا على ظهرها بطريقة انسيابية ناعمة، كما اعتمدت مكياجًا ترابيًا ناعمًا زاد من جمال إطلالتها. 

وتغيب ميرنا جميل عن المشاركة في موسم دراما رمضان هذا العام 2025، ولم تتعاقد على أى عمل فنى خاص برمضان حتى الآن.


وشاركت ميرنا جميل في موسم رمضان 2024 بمسلسل "بيت الرفاعي" بطولة أمير كرارة ومحمد لطفي وملك قورة ورحاب الجمل وغيرهم.

من هي ميرنا جميل؟

 ولدت النجمة الشابة ميرنا جميل في الخامس والعشرين من شهر يونيو وذلك في عام 1992  وهي من مواليد دولة الأردن ودخلت عالم التمثيل من خلال المخرج المسرحي خالد جلال والذي قدمها لأول مرة في مسرحية "بعد الليل" والتي تم عرضها في عام 2014.

أعمالها الفنية

وتوالت أعمالها الفنية حيث شاركت كبار النجوم أمثال النجم أحمد السقا وذلك في مسلسل "الحصان الأسود"، كما تألقت في مسلسل "ربع رومي" مع النجم الكوميدي الشاب مصطفى خاطر، وكذلك شاركت في فيلم "توأم روحي" والذي شارك في بطولته النجم حسن الرداد وأمينة خليل.

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