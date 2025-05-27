الثلاثاء 27 مايو 2025
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ثقافة وفنون

أبطال الجزء الخامس من "اللعبة" يبدأون التصوير بهذا الديكور

هشام ماجد، فيتو
هشام ماجد، فيتو

يبدأ أبطال الجزء الخامس من مسلسل اللعبة الذي يقوم ببطولته النجمان هشام ماجد وشيكو تصوير مشاهد العمل داخل ديكور بمنطقة مصر الجديدة حيث تجمع المشاهد الثنائي.

 

مسلسل  اللعبة، بطولة الفنان هشام ماجد وشيكو، بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني أبرزهم: مي كساب، ميرنا جميل، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، أحمد فتحي، وغيرهم.

 

وعرض من هذا المسلسل الجماهيري أربعة أجزاء، وكانت الأجزاء كافة تدور في فلك مسابقات وتحديات بين فريق ماظو الذي يجسد شخصيته الفنان هشام ماجد، وبين فريق وسيم الذي يجسد شخصيته الفنان شيكو.

 

سبب تأخر تصوير الجزء الخامس من مسلسل اللعبة

وكان الفنان أدهم السداوي قد كشف في تصريحات تليفزيونية أن السبب الرئيسي لتأخر تصوير الجزء الخامس من مسلسل اللعبة يرجع إلى أن فريق العمل حريص على عدم التعجل في الكتابة والتصوير حتى يخرج بصورة متميزة وحتى لا يقل في مستواه عن الأجزاء الماضية.

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هشام ماجد شيكو مسلسل اللعبة 5 الفن

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