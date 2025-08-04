الإثنين 04 أغسطس 2025
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خارج الحدود

الداخلية السورية تعلن اعتقال أخطر تاجر مخدرات وتكشف علاقته بماهر الأسد

عامر جديع الشيخ،
عامر جديع الشيخ، فيتو

أعلنت الداخلية السورية، مساء أمس القبض على مجرم يعد من كبار تجار ومهربي المخدرات في المنطقة، ومطلوب للعديد من الدول.


وقالت الداخلية السورية في بيان نقلا عن مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد خالد عيد: "تمكّنت فرقنا المختصة من إلقاء القبض على المدعو عامر جديع الشيخ، المصنّف كأحد أخطر المتورطين في شبكات تهريب المخدرات في سوريا والمنطقة، وذلك بعد متابعة دقيقة استمرت لأشهر من قبل إدارة مكافحة المخدرات".

وأضاف البيان أن الشيخ "كان يتنقّل مستخدما هويات وجوازات مزوّرة، في محاولة للإفلات من الملاحقة الأمنية".

وتابع البيان: "بجهود استثنائية وتنسيق أمني عالي المستوى، تم تتبّعه حتى استقر به المطاف في الأراضي التركية، وضمن إطار التعاون الثنائي والتنسيق المشترك بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية، قامت السلطات السورية بتمرير المعلومات الدقيقة حول تحركات المذكور إلى الجهات المختصة في تركيا، التي بدورها قامت بإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في سوريا".

 

وأشار البيان إلى أن الشيخ "يعد من كبار تجّار ومهرّبي المخدرات في المنطقة، ومطلوب للعديد من الدول لما ارتكبه من جرائم منظمة وخطيرة تتعلّق بتصنيع وتهريب المواد المخدّرة كما تُظهر المعلومات ارتباطه الوثيق بشبكات تهريب دولية وشخصيات نافذة، وعلى رأسها ماهر الأسد، حيث كان يُشرف على تصنيع المخدرات وتهريبها إلى دول الجوار وخارجها".

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الداخلية السورية عامر جديع الشيخ سوريا الاراضي التركية الجمهورية العربية السورية ماهر الأسد

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