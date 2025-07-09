وزير الطاقة الإماراتي: الأسواق بحاجة ماسة إلى النفط رغم زيادة إنتاج أوبك+

قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، اليوم الأربعاء، إن الأسواق تحتاج بشدة إلى النفط، نظرًا لاستيعابها زيادات إنتاج «أوبك+» دون ارتفاع المخزونات.

زيادة إنتاج أوبك من النفط

وبحسب وكالة رويترز، فإن «أوبك+»، التي تضخ نحو نصف النفط على مستوى العالم، تخفض إنتاجها منذ عدة سنوات لدعم السوق، لكنها تراجعت عن هذا المسار خلال العام الجاري لاستعادة حصتها السوقية، وفي ظل مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المجموعة بضخ المزيد من النفط للمساعدة في إبقاء أسعار البنزين منخفضة.

وأضافت أن «أوبك+» بدأت التراجع عن التخفيضات البالغة 2.17 مليون برميل يوميًا في أبريل الماضي، بزيادة قدرها 138 ألف برميل يوميًا، وأعقب ذلك زيادات شهرية قدرها 411 ألف برميل يوميًا في مايو ويونيو الماضيين، ويوليو الجاري، كما اتفقت المجموعة، السبت الماضي، على زيادة قدرها 548 ألف برميل يوميًا لشهر أغسطس القادم.

وقال المزروعي إنه لا يشعر بالقلق حيال فائض المعروض حتى بعد الزيادات الأخيرة في الإنتاج، مضيفا «يمكنكم أن تروا أنه حتى مع الزيادات لعدة أشهر، لم نشهد تراكما كبيرا للمخزونات، ما يعني حاجة السوق إلى تلك البراميل".

وتابع: “ما نريده هو الاستقرار، ولا يمكن أن نكون قصيري النظر بأن ننظر فقط إلى السعر، نحتاج إلى أن يكون السعر مناسبا لحدوث الاستثمارات»، موضحا أن الدول ذات الاحتياطيات النفطية الكبيرة ما زالت لا تستثمر بما يكفي”.

وجاءت تعليقات المزروعي على هامش ندوة لـ«أوبك» تعقد كل عامين، والتي يشارك فيها وزراء ومسؤولون تنفيذيون من شركات النفط الكبرى.

انتقال مرن في مجال الطاقة

أبلغ مشاركون في الندوة، أن وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، تحدث في الندوة عن الحاجة إلى انتقال مرن في مجال الطاقة يستند إلى البيانات والتكنولوجيا، ويشمل النفط والغاز، ولا يكون على حساب القدرة على تحمل التكاليف.

وقالت مصادر لرويترز إن «أوبك+» ستوافق على الأرجح على زيادة بنحو 550 ألف برميل يوميًا في سبتمبر المقبل، عندما تجتمع في الثالث من أغسطس القادم.

ومن شأن هذا القرار أن يعيد إلى السوق 2.17 مليون برميل يوميا، هي التخفيضات الطوعية التي التزم بها ثمانية من أعضاء تحالف «أوبك+»، وسيسمح للإمارات أيضًا باستكمال زيادة إضافية في إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يوميا.

لا تزال «أوبك+» تطبق تخفيضات منفصلة قدرها 3.65 مليون برميل يوميًا، تتألف من 1.65 مليون برميل يوميًا من التخفيضات الطوعية من ثمانية أعضاء، وحوالي مليوني برميل يوميًا من جميع الأعضاء، وتنتهي هذه التخفيضات بنهاية عام 2026.

وبينما انخفضت أسعار النفاط في بداية يوم أمس، بعد زيادة المعروض من «أوبك+» أكثر من المتوقع، استقر خام برنت على ارتفاع بنسبة 1.9% تقريبًا خلال الساعات المنقضية من اليوم الأربعاء.

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