لليوم الرابع، ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تأثر الإمدادات بتهديدات ترامب الجمركية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس لليوم الرابع على التوالي، إذ يشعر المستثمرون بالقلق إزاء الإمدادات وسط مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل سريعًا إلى حل للحرب في أوكرانيا وتهديداته بفرض رسوم جمركية على الدول التي تشتري النفط الروسي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر، والتي من المقرر أن ينتهي أجلها اليوم الخميس، 27 سنتًا أو 0.4 في المئة إلى 73.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:28 بتوقيت جرينتش.

كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر سبتمبر 37 سنتًا أو 0.5 في المئة إلى 70.37 دولار للبرميل.



وسجل الخامان القياسيان ارتفاعًا بواحد في المئة عند التسوية أمس الأربعاء.

أما عقد برنت لأكتوبر فارتفع 29 سنتًا أو 0.4 في المئة إلى 72.76 دولار.

وقال المحلل لدى «فوجيتومي» للأوراق المالية توشيتاكا تازاوا «لا يزال الإقبال على الشراء يتلقى دعمًا من المخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية الثانوية على الدول المستوردة للخام الروسي إلى تقليص الإمدادات».

وهدد ترامب يوم الثلاثاء بأنه سيبدأ في فرض تدابير على روسيا، تتضمن رسومًا جمركية ثانوية مئة في المئة على شركائها التجاريين، إذا لم تحرز تقدما لإنهاء الحرب في غضون 10 إلى 12 يومًا، مقلصًا بذلك مهلة سابقة كانت مدتها 50 يومًا.

وقال ترامب أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة لا تزال تتفاوض مع الهند في شأن التجارة بعدما أعلن في وقت سابق من اليوم أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية 25 في المئة على السلع المستوردة من الهند بدءًا من غد الجمعة.

وحذرت الولايات المتحدة أيضًا الصين، أكبر مشتر للنفط الروسي، من أنها قد تواجه رسومًا جمركية ضخمة إذا واصلت الشراء.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الأربعاء فرض عقوبات جديدة على أكثر من 115 شخصًا وكيانًا وسفينة مرتبطة بإيران، في مؤشر على أن إدارة ترامب تكثف جهودها ضمن حملة «أقصى الضغوط» على إيران بعد قصف مواقع نووية رئيسية في يونيو. والصين أكبر مشتر للنفط الإيراني.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة 7.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 يوليو إلى 426.7 مليون برميل مدفوعة بانخفاض الصادرات، حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء. وكان المحللون يتوقعون تراجع المخزونات 1.3 مليون برميل.

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