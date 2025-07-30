هل تحظى الدواجن بنصيب في أوكازيون تخفيض الأسعار؟، شعبة الثروة الداجنة توضح

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه بالاتفاق مع الغرف التجارية واتحادها العام، ينطلق أوكازيون تخفيض أسعار السلع يوم 4 أغسطس المقبل، الذي يشمل جميع السلع في السوق المحلي.

فما هي نسب التخفيضات المتوقعة في سعر الدواجن مع انطلاق أوكازيون تخفيض أسعار السلع، على اعتبار أن الأوكازيون سيشمل الدواجن التي يدخل المكون الدولاري في استيراد الأعلاف لها؟

سعر الفراخ في مبادرة خفض أسعار السلع، فيتو

شعبة الثروة الداجنة تثمن الجهود الحكومية

قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه يثمن جميع الجهود الحكومية لخفض أسعار السلع الغذائية، وتخفيف العبء عن المواطنين، خاصة في ظل توفير الدولار لاستيراد المواد الخام.

ضرورة النظر إلى أسعار المدخلات في الصناعة

وأضاف «السيد» لـ «فيتو» أنه للحصول على تخفيضات مناسبة تلائم المنتج والمستهلك، يجب النظر إلى أسعار المدخلات في الصناعة، إذ يقال إن المدخلات تؤدي إلى المخرجات، فلو كانت أسعار مدخلات الصناعة غير مرتفعة فإن المنتج النهائي سيخرج للمستهلك بسعر مناسب.

الدواجن الحية لن تشملها مبادرة خفض أسعار السلع

وعن أسعار الدواجن ونسب التخفيضات المتوقعة ضمن أوكازيون خفض أسعار السلع، أوضح «السيد» أن بالنسبة للدواجن الحية فإنه يتوقع ألا يشملها أي تخفيضات، وذلك نظرًا لتدني أسعار الدواجن في السوق المصري حاليًا.

أسعار الدواجن الحية منخفضة في السوق المحلي

وأضاف أن أسعار الدواجن الحية منخفضة في السوق المحلي، إذ يباع سعر كيلو الدواجن اليوم الأربعاء في المزارع بين 62 و63 جنيهًا، وهو سعر منخفض مقارنة بتكلفة الإنتاج، وعليه لا يوجد تخفيض أكثر من هذا السعر حاليا.

سعر الفراخ في مبادرة خفض أسعار السلع، فيتو

الدواجن المجمدة ستشملها تخفيضات المبادرة لهذه الأسباب

وتابع: لكن بالنسبة للدواجن المجمدة المكيسة؛ فهي التي من المتوقع أن يشملها التخفيضات، خاصة أنها تباع مرتفعة السعر وتحقق مكاسب، إذ من المفترض أن يخرج كيلو الدواجن من المجازر بسعر من 100 إلى 105 جنيهات، وألا يزيد هامش ربح السوبر ماركت عن 10%، لكن هناك من يحصل على هامش ربح أعلى في ظل ارتفاع أسعار الخدمات وخاصة الكهرباء، إذ تحتاج الدواجن المجمدة إلى الثلاجات التي تستهلك كهرباء.

سعر الفراخ في مبادرة خفض أسعار السلع، فيتو

بعض الشركات تبيع الدواجن المجمدة بأسعار مبالغ فيها جدًا

وقال: إن هناك بعض الشركات تبيع الدواجن المجمدة بأسعار مبالغ فيها جدًا، إذ يتخطى سعر الدواجن الـ 130 جنيهًا للكيلو، ومع إطلاق المبادرات يعلنون تخفيض الأسعار، وهناك تكون التخفيضات ليست حقيقة لأنهم كانوا يبيعون الدواجن بسعر مرتفع مقارنة بتكلفة إنتاجها، ومع إعلان المبادرة يبيعونها بالسعر الطبيعي مع هامش الربح أيضًا.

سعر الفراخ في مبادرة خفض أسعار السلع، فيتو

كيف تضمن الحكومة بيع الدواجن المجمدة بـ 110 جنيهات؟

وأشار «السيد» إلى أنه لإدراج الدواجن ضمن أوكازيون خفض الأسعار؛ فإن على الحكومة إنشاء منافذ حضارية لبيعها تحتوي على ثلاجات لحفظها؛ وليس أكشاك أو سيارات متنقلة، وأن تشتري الدواجن من المجازر مباشرة للمستهلك دون حلقات وسيطة، حتى تدرج الدواجن المكسية ضمن المبادرة بسعر لا يزيد على 110 جنيهات للكيلو، ومع خلق هذا المنافس فإن أسعار الدواجن ستتراجع في السوق.

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