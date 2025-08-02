أسعار ومواصفات سيارات بيجو 408 موديل 2026

سيارات بيجو…طرحت شركة بيجو سيارتها بيجو 408 موديل 2026 داخل السوق المحلي مطلع شهر أغسطس الجاري، لتنضم لقوائم السيارات الجديدة التي طرحت خلال الشهر الجاري.



أسعار سيارات بيجو 408 موديل 2026



ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات بيجو 408 موديل 2026، خلال شهر أغسطس الجاري. داخل المعارض بالسوق المحلي وهي:-

يصل سعر الفئة الأولى مليون و950 ألف جنيه



يصل سعر الفئة الثانية 2 مليون و300 ألف جنيه



مواصفات سيارات بيجو 408 موديل 2026



حصلت سيارات بيجو علي محرك سعة 1600 سي سي “تيربو”، ينتج قوة قدرها 215 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 300 نيتن /متر، متصل بناقل حركة 8 سرعات.



مواصفات سيارات بيجو 408 موديل 2026

-6 وسائد هوائية ونظام الفرامل المانعة للانغلاق مع نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة، وبرنامج التحكم بثبات السيارة ESP.



-مصابيح أمامية وخلفية LED، وخاصية الإضاءة النهارية DRL تعمل عند إدارة المحرك

-ومصابيح أمامية بإضاءة Eco LED

-وجنوط رياضية مقاس 18 بوصة

-وشاشة مقاس 10 بوصة تدعم خاصيتي Apple CarPlay وAndroid Auto اللاسلكية وكاميرا خلفية

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