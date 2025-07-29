الثلاثاء 29 يوليو 2025
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اقتصاد

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025

التحليل الفنى لمؤشرات
التحليل الفنى لمؤشرات البورصة المصرية، فيتو

 التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، خلال حركة التعاملات، لتسجل عودة قوية جديدة بحركة التعاملات بعد موجة من الاضطرابات والتذبذب على مدار الأشهر الماضية، ليقفز المؤشر الرئيسي فى سوق المال “إيجى إكس 30”، إلى مستويات تخطت الـ  34106  نقطة بحركة التعاملات.

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حركة المؤشرات بجلسة اليوم بسوق المال

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 34106 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 41840 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 15357 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 10181 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 13755 نقطة.
 

 

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التحليل الفنى للمؤشر الرئيسي EGX30 

 

التحليل الفنى للمؤشر الرئيسي EGX30 

شهد مؤشر EGX30 ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسابيع الأخيرة، ليتجاوز مستوى 34106 نقطة، مدعومًا بتحسن شهية المستثمرين المحليين والمؤسسات، حيث جاء هذا الأداء في ظل حالة من التفاؤل بشأن استقرار السياسات النقدية، بالإضافة إلى تزايد السيولة في السوق بعد تحسن أداء بعض الأسهم القيادية.

الاتجاه العام للمؤشر 

الاتجاه العام للمؤشر على المدى القصير والمتوسط يُظهر اتجاهًا صاعدًا، حيث تمكن المؤشر من الحفاظ على التحرك أعلى خطوط الدعم الرئيسية، وتأكيد اختراقه لمستويات مقاومة مهمة سابقًا استمرار التداول أعلى متوسطات 50 و100 يوم يعد إشارة فنية إيجابية تعزز من استمرار الصعود.


مستويات الدعم والمقاومة

-الدعم الأول: 34000 نقطة – يمثل منطقة ارتداد قوية حال حدوث أي تراجعات.
-الدعم الثاني: 33,800 نقطة – مستوى أكثر عمقًا ويعكس قاع تصحيحي سابق.
-المقاومة الحالية: 33000  نقطة – إذا تم اختراقها بإغلاق يومي قوي، قد يستهدف المؤشر مستوى 35,000 نقطة.
 

 

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مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 

يشهد مؤشر EGX70 EWI حالة من التباين خلال الفترة الأخيرة، وسط محاولات مستمرة من السوق للتماسك بعد موجات من الارتفاعات المتتالية، ويعكس المؤشر أداء شريحة كبيرة من الأسهم الصغيرة والمتوسطة، والتي تتأثر سريعًا بأي تغيرات في السيولة أو سلوك المتعاملين الأفراد، ما يجعل تحليل المؤشر أمرًا بالغ الأهمية لفهم حركة السوق المصري ككل.

اتجاه المؤشر العام

يتحرك مؤشر EGX70 حاليًا في قناة عرضية مائلة للصعود، بعد سلسلة من التراجعات التصحيحية الطفيفة وعلى الرغم من الضغوط البيعية التي ظهرت مؤخرًا، لا يزال المؤشر يحتفظ باتجاهه الصاعد على المدى المتوسط، مدعومًا بوجود قوى شرائية تظهر بالقرب من مستويات الدعم الفنية، ما يمنح إشارات على احتمالات ارتداد صعودي في الجلسات المقبلة.


مستويات الدعم والمقاومة

يتحرك المؤشر حاليا حول مستوى 10181 نقطة، ويواجه مقاومة فنية رئيسية عند 10000 نقطة، والتي باختراقها قد يفتح المجال أمام استهداف مستويات 10500 ثم 11000 نقطة. على الجانب الآخر، يقف الدعم الأول عند مستوى 10,050 نقطة، يليه دعم أكثر قوة عند 9,950 نقطة، والذي يُعد مستوى نفسي وفني هام يُرتكز عليه المؤشر منذ بداية الشهر الحالي.
جدير بالذكر من المتوقع ان يشهد السوق تحركات إيجابية مشروطة بعودة النشاط الشرائي وارتفاع أحجام التداول، مع التركيز على الأسهم التي حافظت على اتجاه صاعد نسبي رغم التذبذبات الأخيرة كما أن أي كسر واضح لمستوى الدعم عند 9,950 نقطة قد يغير الاتجاه على المدى القصير إلى هابط، ما يتطلب تحركًا سريعًا من المستثمرين لضبط مراكزهم.

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