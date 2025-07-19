رئيس اتحاد شركات التأمين: 100 ألف جنيه الحد الأقصى لتعويضات حوادث الطرق

أكد علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين، أن شركات التأمين ليست مسؤولة عن تعويض الخسائر الناتجة عن سوء الإدارة أو التعثر الاقتصادي، بل ينحصر دورها في تعويض الأضرار الناتجة عن أخطار محددة مغطاة بوثيقة التأمين، مثل الحريق، السرقة، أو الحوادث.

وأضاف: أن بعض المفاهيم الخاطئة لا تزال شائعة، كأن يظن البعض أن التأمين يشمل غرامات تأخير أو خسائر توقف الإنتاج، وهو أمر غير صحيح.

100 ألف جنيه حد أقصى لتعويضات حوادث الطرق

وفيما يخص التأمين الإلزامي على المركبات، أوضح الزهيري خلال لقائه في برنامج "صُنّاع الفرصة" الذي تقدمه منال السعيد، المذاع على قناة "المحور" أن الحد الأقصى للتعويض عن الوفاة أو الإصابة في حوادث الطرق يبلغ 100 ألف جنيه للفرد، وفقًا للقانون. وأي مبالغ إضافية يتم سدادها في بعض الحالات الخاصة تأتي من جهات حكومية أو خيرية، وليست من شركات التأمين.

التأمين الطبي: مظلة حماية تغطي المحافظات تدريجيًا

وأوضح الزهيري أن التأمين الصحي الشامل بدأ تطبيقه في محافظات مثل بورسعيد والأقصر والسويس، ويوفر تغطية كاملة للمواطنين. أما المحافظات الأخرى، فتعتمد على التأمين الطبي الخاص الذي يُغطي تكاليف العلاج من خلال بطاقات التأمين المقدمة من الشركات.

18 مليار جنيه تعويضات في 3 شهور فقط

وكشف الزهيري عن قفزة هائلة في حجم التعويضات المسددة من شركات التأمين، حيث بلغت 18 مليار جنيه خلال الربع الأول فقط من العام الماضي. وأوضح أن هذه الزيادة تعكس مدى نمو الوعي التأميني، خاصة بعد الأزمات الكبرى مثل الثورات وجائحة كورونا، التي دفعت الشركات لتغطية أضرار لم تكن مدرجة أصلًا ضمن الوثائق التقليدية.

طفرة في الأقساط.. من 22 إلى 90 مليار جنيه

وأشار الزهيري إلى أن إجمالي أقساط شركات التأمين المصرية ارتفع من 22 مليار جنيه في 2017 إلى نحو 90 مليارًا في العام المالي الأخير، ما يعكس الثقة المتزايدة من المواطنين، خصوصًا بعد مبادرات التأمين متناهي الصغر، الذي يسمح بالحصول على وثيقة تأمين مقابل قسط سنوي لا يتجاوز 50 أو 100 جنيه.

قانون التأمين الموحد: نقلة نوعية تحمي المواطن

سلّط الزهيري الضوء على قانون التأمين الموحد الجديد، والذي تم توقيعه في يوليو 2024، واعتبره "ثورة تنظيمية" في قطاع التأمين، خاصة أنه ألزم عددًا من المهن الحساسة، مثل الأطباء والمهندسين والمحاسبين، بالحصول على وثائق تأمين ضد الأخطاء المهنية. هذه الخطوة، حسب الزهيري، ستوفر حماية مباشرة للمتضررين دون الحاجة للجوء إلى القضاء.

التحول الرقمي: بوابة الشمول المالي الحقيقي

وأكد الزهيري أن التحول الرقمي أصبح ضرورة وليس رفاهية، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية وضعت جدولًا زمنيًا للتحول الكامل، بما يضمن رقابة فورية على كل المعاملات التأمينية.

وأضاف أن التحول الرقمي يعزز الوصول للعملاء في المناطق النائية، عبر إصدار الوثائق إلكترونيًا، وتحصيل الأقساط وتحويل التعويضات عبر وسائل الدفع الإلكتروني، ما يفتح آفاقًا جديدة للتوسع خاصة في قطاع التأمين متناهي الصغر.

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