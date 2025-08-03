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اقتصاد

البورصة تربح 8 مليارات جنيه بختام تعاملات بداية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع،  وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.407 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 34272 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 42188 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 15394 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 10312 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 13899 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3510 نقطة.

تعاملات نهاية الأسبوع

وكانت مؤشرات البورصة المصرية ارتفعت بختام تعاملات الخميس الماضى، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.399 تريليون جنيه. 

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 34198 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 42021 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 15359 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

 وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 10225 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 13807 نقاط، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 3496 نقطة.

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