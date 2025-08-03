سقوط 22 شهيدا بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 16 من طالبي المساعدات

جدد برنامج الأغذية العالمي، اليوم الأحد، الدعوة للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لإتاحة وصول المساعدات إلى المهددين بالمجاعة.

وأكدت مصادر في مستشفيات غزة، سقوط 22 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 16 من طالبي المساعدات.

وكانت هيئة الإسعاف والطوارئ الفلسطينية، قد أعلنت قبل وقت سابق من اليوم عن سقوط شهيد وعدد من المصابين بنيران قوات الاحتلال قرب مركز مساعدات شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

سقوط شهيد وعدد من المصابين بنيران الاحتلال قرب مركز مساعدات شمالي رفح

وبدأت شاحنات المساعدات الإنسانية في التحرك من معبر رفح للدخول إلى قطاع غزة، وفقا لفضائية “إكسترا نيوز”.

وأوضحت القناة أنها القافلة السادسة للهلال الأحمر المصري التي تتحرك من مصر لدخول قطاع غزة.

كما بدأت شاحنات المساعدات الإنسانية في الدخول عبر معبر كرم أبو سالم تمهيدا لوصولها إلى قطاع غزة.

دخول المساعدات الإنسانية إلى معبر كرم أبو سالم

وتتواصل لليوم السادس عمليات دخول المساعدات الإنسانية إلى معبر كرم أبو سالم من أجل أن تخضع كما هو معتاد للفحص والتفتيش من قبل سلطات الاحتلال بعدها تدخل مباشرة إلى قطاع غزة.

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