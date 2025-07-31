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محافظات

عبور 20 شاحنة مساعدات إغاثية إماراتية معبر رفح البري تمهيدا لدخولها غزة

معبر رفح البري
معبر رفح البري

عبرت، اليوم الخميس، عدد من شاحنات المساعدات الإغاثية التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة معبر رفح البري متجهة إلى معبر كرم أبو سالم ومن ثم الى قطاع غزة.

 

عبور 20 شاحنة مساعدات إغاثية إماراتية معبر رفح البري تمهيدا لدخولها غزة
 

وضمت القافلة شاحنات تحمل مساعدات طبية وغذائية، بينها 12 شاحنة طبية مخصصة لمنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى 8 شاحنات تحمل مواد غذائية أساسية، تهدف إلى دعم النظام الصحي وتوفير الإمدادات الغذائية العاجلة لسكان القطاع.

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وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الإقليمية والدولية لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لغزة، وسط تنسيق مشترك بين الجهات الإماراتية والمصرية، إلى جانب الشركاء الدوليين، لتأمين إيصال الدعم في أسرع وقت ممكن.

 

ويواصل معبر رفح البري  استقبال المساعدات الإغاثية والإنسانية التي تقدم للشعب الفلسطيني حيث عبرت قافلة المساعدات الإنسانية الخامسة، محملة بنحو 6 آلاف طن من المواد الغذائية والإغاثية، في إطار الجهود المستمرة لتخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع المحاصر.

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