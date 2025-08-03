بدء دخول شاحنات المساعدات الإنسانية من معبر رفح لقطاع غزة (فيديو)

بدأت شاحنات المساعدات الإنسانية في التحرك من معبر رفح للدخول إلى قطاع غزة، وفقا لفضائية “إكسترا نيوز”.

وأوضحت القناة أنها القافلة السادسة للهلال الأحمر المصري التي تتحرك من مصر لدخول قطاع غزة.

كما بدأت شاحنات المساعدات الإنسانية بدأت في الدخول عبر معبر كرم أبو سالم تمهيدا لوصولها إلى قطاع غزة.

لحظة تحرك شاحنات المساعدات من معبر رفح للدخول إلى قطاع غــ.ـزة#eXtranews pic.twitter.com/Jo0B5U7dxA — eXtra news (@Extranewstv) August 3, 2025

وتتواصل لليوم السادس عمليات دخول المساعدات الإنسانية إلى معبر كرم أبو سالم من أجل أن تخضع كما هو معتاد للفحص والتفتيش من قبل سلطات الاحتلال بعدها تدخل مباشرة إلى قطاع غزة.

وأمس السبت، وجَّهت الحكومة الفلسطينية نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية والإغاثية، لممارسة المزيد من الضغوط على الاحتلال من أجل فتح معابر قطاع غزة، والسماح بدخول آلاف شاحنات المساعدات المتكدسة عند محيط القطاع.

وأوضحت الحكومة أن الوضع الإنساني في غزة بلغ مستويات كارثية، حيث وصلت نسبة انعدام الأمن الغذائي إلى 100%، وفق تقارير أممية، في ظل استمرار استخدام الجوع كسلاح لإبادة السكان المدنيين، وفقا للغد.

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