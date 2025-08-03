الأحد 03 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إذاعة جيش الاحتلال: الإرهاق يزداد بين الجنود بسبب الحرب في غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصادر، اليوم الأحد، بأت الإرهاق يزداد بين جنود الاحتلال بسبب الحرب في غزة وأن رئيس الأركان يبحث خطة للإجازات.

 

خلافات حادة بين رئيس أركان الاحتلال وحكومة نتنياهو

وذكرت القناة 12 العبرية، يوم الجمعة، أن رئيس أركان الاحتلال إيال زامير يهدد بالاستقالة بسبب التوتر بين القيادتين السياسية والأمنية.

وأضافت القناة 12 العبرية: التوتر في ذروته، وأن رئيس الأركان طالب القيادة السياسية باتخاذ قرارات وتحديد موقف واضح.

ووفقا لإعلام عبري، فإن إيال زامير يعتقد أن حكومة نتنياهو ستجهز له ملفا على غرار هاليفي لتحميله مسؤولية عدم تحقيق الأهداف بغزة.

 

توتر كبير بين نتنياهو وإيال زامير

وأكدت القناة 13 العبرية، حدوث توتر كبير بين رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، ورئيس الأركان لجيش الاحتلال إيال زامير. ووصل الأمر إلى حد الصراخ فى الاجتماع الأمنى الأخير فيما يتعلق بوقف إطلاق النار بغزة.

وأبلغ زامير نتنياهو، أن جيش الاحتلال لا يمكنه السيطرة على مليوني فلسطيني فى قطاع غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيش الإسرائيلي جنود الاحتلال غزة الحرب في غزة نتنياهو رئيس أركان الاحتلال

مواد متعلقة

إعلام عبري: "الكابينت" يجتمع لاتخاذ قرارات تتعلق بالخطوات التالية في غزة الإثنين

إعلام عبري: اتصالات مكثفة بين ترامب ونتنياهو بشأن اتفاق غزة

إعلام عبري: تل أبيب أمام أسبوع مصيري ومخاوف من صدام سياسي عسكري

الأكثر قراءة

بعد قليل، التعليم العالي تعلن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

العويس ترتفع لـ 65 جنيهًا، أسعار المانجو اليوم الأحد 3 أغسطس 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بالجامعات 2025، الرابط الرسمي

رابط نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025 وموعد إتاحتها

من هي اللبنانية التي عينها ترامب على هرم القضاء الأمريكي

أسعار الخضار اليوم الأحد، الفاصوليا تسجل 60 جنيهًا في سوق العبور

السبيط بـ 350 جنيهًا، سعر السمك اليوم في سوق العبور

أخبار مصر: نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بالجامعات 2025، القبض على دنجوان التيك توك، انخفاض جديد في درجات الحرارة، اعترافات سوزي الأردنية

خدمات

المزيد

حالات يقع فيها عبء الإثبات الضريبي على المصلحة بقانون الإجراءات

العويس ترتفع لـ 65 جنيهًا، أسعار المانجو اليوم الأحد 3 أغسطس 2025

كيف يتم الخصم من رواتب الموظفين وفقا لقانون العمل الجديد؟

أسعار الخضار اليوم الأحد، الفاصوليا تسجل 60 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بعد القبض عليه بأحد الكافيهات.. من هو دنجوان التيك توك محمد شاكر؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 3 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 3 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 3 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads