72 شهيدا و400 مصاب جراء عدوان الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الجمعة، باستشهاد 72 فلسطينيا وإصابة نحو 400 آخرين، جراء القصف الإسرائيلي واستهداف منتظري المساعدات في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

مبعوث ترامب يزور قطاع غزة

في غضون ذلك، قال المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، إنه زار قطاع غزة لتقييم الحقائق على الأرض بشأن الوضع الإنساني وتزويد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بها.

تقييم الحقائق على الأرض بشأن الوضع الإنساني في غزة

وأوضح ويتكوف في أول تصريح له بعد زيارته للقطاع: "بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب التقيت أنا والسفير مايك هاكابي (السفير الأمريكي في دولة الاحتلال) مع مسئولين إسرائيليين لمناقشة الوضع الإنساني في غزة".

وأضاف: "اليوم قضينا أكثر من خمس ساعات داخل غزة لوضع الأساس للحقائق على الأرض، وتقييم الظروف، والاجتماع مع مؤسسة غزة الإنسانية ووكالات أخرى"، كاشفا عن أن الهدف من الزيارة هو تزويد الرئيس ترامب بفهم واضح للوضع الإنساني والمساعدة في صياغة خطة لتوصيل الغذاء والمساعدات الطبية إلى شعب غزة".

وصول ويتكوف إلى إسرائيل

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب وصول ويتكوف إلى إسرائيل أمس الخميس واجتماعه مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في ظل توقف مفاوضات وقف إطلاق النار مع حركة حماس.

واتفق الجانبان على ضرورة تغيير أسلوب وإطار المفاوضات بسبب عدم استعداد حماس للتوصل إلى حل وسط، حسبما صرح مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لصحيفة "جيروزاليم بوست" بعد الاجتماع.

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