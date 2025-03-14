كل ما تريد معرفته عن خدمة الـ Sweeping في البنك الأهلي

يقدم بنك الأهلي المصري خدمات عديدة لعملائه ومنها خدمة الـ Sweeping.



وهي خدمة تغطية التزامات العميل على حساب الخصم بالتحويل من حساباته الأخرى بالعملة المحلية فقط وذلك في حالة عدم كفاية الرصيد.



وحول طريقة الاشتراك بالخدمة فقد كشف البنك الأهلي أنها كما يلي:

تطبق الخدمة آليا على جميع العملاء "الأفراد" (القائمين والجدد) عند احتفاظهم بأكثر من حساب وبدون اشتراك من العميل، وهدفها أنه في حالة وجود التزامات على حساب الخصم الخاص بالعميل، أن يقوم النظام آليا بسداد هذا الالتزام خصمًا من حساباته الأخرى بالعملة المحلية فقط بالبنك الأهلي المصري.

الخدمة مجانية.

يتم تفعيل خدمة sweeping عند المطالبة بالالتزامات فقط.

الالتزامات التي تقوم الخدمة بتغطيتها:

مطالبات بطاقات الائتمان.



أقساط وأعباء مديونيات القروض.

الشيكات المسحوبة على حساب العميل لدى البنك الأهلي.

الكمبيالات.

المصاريف السنوية للخزائن المؤجرة.

مصاريف كشف الحسابات الدورية و، المصاريف الإدارية للحسابات.

مصاريف تجديد بطاقات الخصم المباشر.

خدمة التحويلات الصادرة بالعملة المحلية (ACH).

ترتيب الحسابات الأساسية والحسابات التي يتم التغطية منها وفقا والآتي:

1. جاري دائن بدون عائد.

2. جاري دائن بعائد.

3..جاري شمول مالي

4. جاري فايدة بلس.

5..حساب التوفير

6..توفير مدخر صغير

7. توفير المستقبل.

8. توفير بشاير الخير.

9. توفير المعاش

وحول طريقة إلغاء الخدمة فهي كالآتي حسب ما أوضح البنك الأهلي:

يمكن للعميل طلب إلغاء الخدمة على كافة/أحد حساباته بالبنك حسب رغبته من خلال أقرب فرع من فروع البنك الأهلي خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب..

تعديل الخدمة



يمكن للعميل طلب إعادة ترتيب الحسابات الأساسية والحسابات التي يتم التغطية منها حسب رغبته من خلال اقرب فرع من فروع البنك خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.



لن يتم تفعيل خاصية Sweeping على: -



الحسابات المشتركة.

أي حساب مسجل له أن التعامل مقرر لشخص آخر (الوكيل - الواهب – الوصي - الولي الطبيعي – الولي الشرعي – القيم – الوكيل عن الغائب) خلاف العميل صاحب الحساب.

الحسابات الإسلامية.

الحسابات الجارية المدينة.

الحسابات بالعملة الأجنبية.

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