أخبار مصر اليوم، الأرصاد تحذر من استمرار الموجة شديدة الحرارة، فريق إسعاف يسلم 3 سبائك ذهبية ونصف مليون جنيه لأهل مصاب في حلوان، موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2025

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

وزير النقل يتابع حركة الركاب على الخطوط الثلاث بمترو الأنفاق

تابع الفريق كامل الوزير وزير النقل حركة نقل الركاب بالمترو على الخطوط الثلاث مشددا على تقديم أفضل خدمة للركاب على مدار الساعة والتيسير عليهم.

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا السبت وتحذر من استمرار الموجة شديدة الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت، حيث تستمر الموجة شديدة الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

فريق إسعاف يسلم 3 سبائك ذهبية ونصف مليون جنيه لأهل مصاب بحادث في حلوان

كشفت هيئة الإسعاف المصرية عن واقعة جديدة تثبت أمانة فرق الإسعاف بعد تسليم ٣ سبائك ذهب ونصف مليون جنيه

وزير الآثار يتابع تطوير الخدمات السياحية بأهرامات الجيزة

وجه شريف فتحي وزير السياحة والآثار، باستمرار التنسيق الكامل بين غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية، ونقابة المرشدين السياحيين، والمجلس الأعلى للآثار، من خلال عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لمشروع تطوير الخدمات السياحية بالأهرامات.

بوتين: 9 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر في 2024

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مصر من أهم شركاء روسيا في أفريقيا

وقال بوتين: بلدانا ينسّقان مواقفهما حول القضايا الدولية الراهنة بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط. فخامة الرئيس المحترم الأصدقاء الأعزاء يسعدنا أن نغتنم هذه الفرصة لمناقشة هذه القضايا والعديد من مجالات التعاون الروسي المصري الأخرى.

بالزيادة الجديدة، موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2025

يزداد البحث من المواطنين والمستفيدين من معاش تكافل وكرامة، حول الزيادة الجديدة وموعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2025.

إحباط محاولة راكب تهريب مواد مخدرة في مطار القاهرة

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الادارة المركزية في ضبط راكب أجنبي بحوزته ثلاث قطع حشيش بوزن ٣٠٠ جرام في كيس بلاستيك يحمله في يده بداخله ملابسه الشخصية وبتفتيش الراكب ذاتيا تم ضبط كمية من الأقراص المخدرة.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بكلية التجارة جامعة القاهرة

أعلنت كلية التجارة جامعة القاهرة، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 2024/2025، لجميع الشعب، والفرق الدراسية بالكلية.

الأوقاف تواصل عمارة بيوت الله، تطوير وإنشاء 1329 مسجدًا في 10 أشهر

أكدت وزارة الأوقاف ان جهود الدولة المصرية ستظل ثابتة في البناء والعمران في كافة ميادين الحياة، وفي القلب منها خدمة بيوت الله عز وجل.

المعاهد التعليمية: برنامج تدريبي حول معايير الجودة للجراحة الآمنة والتخدير

نظمت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، نظمت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية فعاليات البرنامج التدريبي "معايير جهار (GAHAR) للجراحة الآمنة والتخدير والمسؤولية الطبية".

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