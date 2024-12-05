العرض والطلب أبرز الأسباب.. خبراء يكشفون سبب الارتفاع المفاجئ في الدولار.. ويبرزون أهمية اعتماد سعر الصرف المرن لتوفير العملات الأجنبية بالسوق المصرية

الدولار، ارتفع سعر الدولار بشكل مفاجئ فى جميع البنوك المصرية، ليتخطى حاجز الـ 50 جنيها خلال تعاملات، اليوم الخميس، حيث رصدت “فيتو” الأسعار لحظيًّا وفق آخر تحديث، في البنك المركزى والبنوك المصرية، كما كشف خبراء الاقتصاد فى تصريحات لــ “فيتو ” عن أهم أسباب الارتفاع في أسعار الصرف وتاثيره على أسعار الذهب والعملات.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 49.93 جنيه للشراء و50.06 جنيه للبيع.

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أسباب ارتفاع سعر الدولار فوق الـ50 جنيها لأول مرة في تاريخه

سعر صرف الدولار، وتزامنا مع استمرار الحديث عن ارتفاعات متوقعة في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، رأينا ارتفاعا مفاجئا بمنتصف تعاملات اليوم لأسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية بعد فترة من الهدوء النسبي فى التعاملات خلال الأيام القليلة الماضية، مع تأكيدات الحكومة المصرية بعدم وجود تعويم جديد وترك الأسعار لآليات العرض والطلب.

سعر الدولار

ارتفاع كبير لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادى لــ“فيتو”: البعض يتحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وصول سعر صرف الدولار إلى 60 و70 جنيهًا بنهاية العام الحالي، لكن السوق المحلية تشهد في الوقت الحالي وفرة في الدولار، وبالتالي فإن هذه التوقعات لا أساس لها من الصحة والارتفاعات الطفيفة الحالية تخضع للعرض والطلب وهى ارتفاعات منطقية لا قلق منها.

سعر الدولار يتمتع بالمرونة

وأشار غراب إلى تصريحات سابقة لرئيس الوزراء بشأن سعر صرف الدولار، موضحا أن التصريحات أكدت أن سعر صرف الدولار يتمتع بالمرونة بحيث يرتفع وينخفض وفقا للعرض والطلب، وليس ثابتا عند رقم محدد كما كان سابقا.

وأضاف أن الارتفاع الطفيف الذي حدث في سعر صرف الدولار خلال الأيام الماضية واليوم هو أمر طبيعي نتيجة الطلب على الدولار، فمنذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي وسعر صرف الدولار مستقر ويتحرك ما بين 47 وحتى قرب الــ50 جنيها، وهذا يؤكد استقرار سعره ولا يوجد ما يدعو للمضاربة أو لعودة السوق الموازية أو ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية.

الدولار

هل هناك وفرة الدولار في السوق المصرية ؟

ولفت غراب إلى أن وفرة الدولار في السوق المصرية تعود إلى 3 أسباب، تتمثل في ارتفاع قيمة تحويلات المصريين بالخارج التي قفزت إلى 18.1 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2024، إضافة إلى تخطي إيرادات السياحة نحو 15.5 مليار دولار، ما يعني أن هناك انفراجة كبيرة في العملة الصعبة، ونتيجة لذلك تمول البنوك كل من يحتاج إلى دولار.

خبير: ارتفاع اسعار صرف الدولار تخضع للعرض والطلب ولا صحه لوجود تعويم الايام المقبله

قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصاد: إن ارتفاع اسعار صرف الدولار اليوم يمثل نسبة الـ ٤% التى تحدث عنها رئيس مجلس الوزراء ولا يوجد ما يقلق، مشيرا إلى أن الدولار يخضع للعرض والطلب في السوق.

ونفى النحاس أن يحدث ما يسمى تعويم (تحرير لأسعار الصرف) خاصة أن أسعار الصرف الآن تتمتع بمرونه كبيرة في السوق، مشيرا الى توافر الدولار في البنوك ولا يوجد مايستدعى تحرير اخر جديد لاسعار الصرف.

واضاف النحاس: ماحدث اليوم هو امر متوقع بعد التصريحات الاخيرة لرئيس الوزراء فيما يتعلق بمرونه اسعار الصرف بحيث يرتفع وينخفض وفقا للعرض والطلب، وليس ثابتا عند رقم محدد كما كان سابقا.

اسعار الدولار



سعر الدولار في بنك مصر

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 49.91 جنيه للشراء و50.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري حوالي 49.91 جنيه للشراء و50.01 جنيه للبيع.

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الدولار

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سعر الدولار في بنك مصر

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 49.91 جنيه للشراء و50.01 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي حوالي 49.93 جنيه للشراء و49.03 جنيه للبيع.

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سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالي 49.94 جنيه للشراء و49.04 جنيه للبيع.

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ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق

ومن أسعار الدولار إلى التحركات في أسواق الذهب، التي شهدت ارتفاعا بقيمة 20 جنيها في الجرام الواحد مقارنة ببداية تعاملات اليوم الخميس، في أسواق الصاغة.

وترصد “فيتو” تحديثًا لحظيًّا لجميع أسعار أعيرة الذهب في الصاغة أولًا بأول، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4220 جنيه للبيع.

تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.

كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.

وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3700 جنيهًا.

هذا العيار يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.

كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.

وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3160 جنيهًا.

الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.

ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.

سبائك الذهب

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2460 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 12

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2100 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 9

سجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1570 جنيهًا للبيع.

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