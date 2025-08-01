4 مصابين وأنباء عن حالة وفاة في حفل محمد رمضان بالساحل ومشاهد لهرولة سيارات الإسعاف لإنقاذ الضحايا

أنهى محمد رمضان حفله الغنائي المقام في الساحل بعدما أصيب 4 أشخاص ببورتو الساحل بعد سقوط ألعاب نارية على الجمهور، وذلك في جولف بورتو مارينا، ضمن مهرجان "بورتو بيتس".

وأظهرت مقاطع فيديو لحظة هرولة سيارات الإسعاف لموقع الحادث لإنقاذ المصابين، بينما يظهر أحد الأصوات يردد بأنه في حالة وفاة.

وكان قد أحيا الفنان محمد رمضان حفلًا بالعلمين الجديدة وسط حضور جماهيري كبير وظهر بـ لوك جديد مقدمًا استعراضًا راقصًا على المسرح.

حفل محمد رمضان في العلمين الجديدة

وقدم مضان خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيه الشهيرة، والتي تفاعل معها الحضور بشكل كبير ومنها نمبر وان والملك وأنا أنت وغيرهم.

كما فاجأ محمد رمضان الحضور بعرض مداخلة الفنان الراحل عمر الشريف الشهيرة التي كان يشيد فيها بموهبته ويتنبأ له بأنه سيكون أفضل فنان في مصر على شاشات العرض والمسرح.

وطرح الفنان محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية والتي جاءت بعنوان الواد طالع لأبوه وذلك على موقع يوتيوب.

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