الواد طالع لأبوه أحدث أغاني محمد رمضان بمشاركة نجله علي (فيديو)

طرح الفنان محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية والتي جاءت بعنوان الواد طالع لأبوه وذلك على موقع يوتيوب.

أغنية محمد رمضان الجديدة

وظهر نجل محمد رمضان “علي” علي “cover" الأغنية وهي من كلمات مصطفي حدوتة والحان مصطفي تاج وتوزيع إيهاب كولبيكس.

ويعيش النجم محمد رمضان حاليا انتعاشة فنية كبيرة، عقب انخفاض عدد مشاركته بالسينما والتليفزيون خلال العامين الماضيين، حيث اكتفى خلالهما بطرح 3 أغنيات، وتقديم برنامج تليفزيوني عُرض بالموسم الرمضاني المنصرم.

أعمال محمد رمضان

ومن المقرر أن يقدم رمضان أعمالا سينمائية وتليفزيونية كثيرة خلال الفترة القليلة المقبلة تقدر بـ 6 أعمال.

اذ تصدر رمضان مختلف التريندات الرقمية بمصر وعدد من الدول العربية، عقب كشفه عن لقطات جديدة من كواليس تصوير مشاهد فيلمه السينمائى الجديد، الذي يحمل طابعا تاريخيا أكشن المعنون بـ“أسد” والذي سيعرض فى نهاية العام الجاري.

وبجانب أسد، يجري محمد رمضان فى السينما تحضيرات كثيرة لثلاثة أفلام، الأول هو فيلم عن رواية "لوكاندة بير الوطاويط" للكاتب أحمد مراد، والثانى فيلم من إنتاج صندوق (BIG TIME) بالتعاون مع تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية، والفيلم الثالث يتعاون به رمضان رفقة المنتج أحمد السبكي

أما بالشاشة الصغيرة فوقع محمد رمضان عقد مسلسل جديد للعرض عبر الموسم الرمضاني 2026، ويذاع عبر شاشة MBC MASR، وكذلك من المقرر أن يقدم الموسم الثاني من برنامج "مدفع رمضان 2".

فيلم محمد رمضان الجديد أسد

وكان رمضان ظهر بزي تاريخي وبالشارب الغليظ والوجه الصارم داخل لوكيشن تصوير أول المشاهد بالعمل الذي يُحضر له منذ ثلاث سنوات ماضية، وذلك استعدادا لعرضه قريبا.

وصلت مواقع تصوير الفيلم لـ 15 موقع تصوير متنوعا بين القاهرة وعدد من المحافظات، وتم التحضير لملابس وإكسسوارات ما يقرب من 2000 شخص، للعيش فى أجواء ما قبل 1800 عام.

ويعد فيلم أسد التعاون الأول بينه وبين المخرج المصري العالمي محمد دياب، عقب نجاح الأخير بمسلسل مارفل moon knight.

أسد: القصة والأبطال

والفيلم يدور فى إطار تاريخي، ويتناول جزء منه ثورة العبيد، ويناقش بعض القضايا المهمة بطريقة معاصرة.

فيلم "أسد" من بطولة محمد رمضان واللبنانية رزان جمال وعلى قاسم وماجد الكدواني، والسودانية إسلام مبارك، أحمد داش، والفلسطيني كامل الباشا ومن إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، ومحمد دياب، وخالد دياب، وتصوير أحمد بشاري، ومونتاج أحمد حافظ وديكور أحمد فايز وتصميم الملابس ريم العدل ويتولى الموسيقى التصويرية للفيلم هشام نزيه.

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