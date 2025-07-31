أخبار مصر اليوم: إجراءات جديدة لتيسير الإفراج الجمركي وزيادة الاستثمارات الأجنبية.. خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق.. كيف تتجنب الانتظار داخل لجان انتخابات الشيوخ خلال كثافة التصويت؟
أخبار مصر اليوم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
نقل الكهرباء توقع عقدا لربط محطات القطار السريع بالشبكة القومية
وقعت المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لـنقل الكهرباء، عقدين مع شركة وادي النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية، لتنفيذ مشروع استراتيجي لربط محطات الجر الكهربائي للقطار السريع بالشبكة الكهربائية الموحدة التابع لمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا.
الحكومة: إجراءات جديدة قبل سبتمبر لتيسير الإفراج الجمركي وزيادة الاستثمارات الأجنبية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ لمتابعة جهود تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وكذلك نتائج زيارة الوزير الأخيرة إلى اليابان.
حماية المستهلك: ضبط 45 طن زيوت ومواد غذائية معاد تدويرها من خامات مجهولة المصدر
أعلن جهاز حماية المستهلك عن ضبط كميات ضخمة من زيوت السيارات وزيوت الطعام والطحينة المُعاد تدويرها من خامات فاسدة، في حملتين رقابيتين موسعتين بمحافظتي الدقهلية والقليوبية، في إطار جهوده لحماية صحة وسلامة المواطنين، والتصدي للكيانات الوهمية ومنع تداول السلع المجهولة المصدر في الأسواق.
الوطنية للانتخابات: غلق باب التصويت بانتخابات الشيوخ للمصريين داخل السودان السادسة مساء بسبب حظر التجوال
قال المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن بدء التصويت في دولة السودان من الساعة التاسعة صباحا حتى تمام السادسة مساء، بدلا من التاسعة مساء؛ بسبب حظر التجوال داخل الدولة.
بالخطوات، تسجيل رغبات الثانوية العامة 2025 على موقع التنسيق
تنسيق الجامعات 2025.. انطلقت أعمال المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، وبدأ تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة على موقع التنسيق الإلكتروني اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي 29 يوليو 2025.
كيف تتجنب الانتظار داخل اللجان الانتخابية خلال كثافة التصويت؟ الوطنية للانتخابات تجيب
موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025، قال القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن التطبيق الإلكتروني الذي أطلقته الهيئة على الهواتف المحمولة يُمكن للناخب من خلالها معرفة كثافات اللجان ورقمه المسلسل في الكشف ومدى أحقيته في التصويت من عدمه.
مدبولي يترأس اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية
ترأس، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
مصر وبريطانيا تشددان: إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة السبيل الوحيد لتحقيق السلام في الشرق الأوسط
شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، على أن التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية عبر إقامة الدولة المستقلة تمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
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