حماية المستهلك: ضبط 45 طن زيوت ومواد غذائية معاد تدويرها من خامات مجهولة المصدر

أعلن جهاز حماية المستهلك عن ضبط كميات ضخمة من زيوت السيارات وزيوت الطعام والطحينة المُعاد تدويرها من خامات فاسدة، في حملتين رقابيتين موسعتين بمحافظتي الدقهلية والقليوبية، في إطار جهوده لحماية صحة وسلامة المواطنين، والتصدي للكيانات الوهمية ومنع تداول السلع المجهولة المصدر في الأسواق.

وأوضح الجهاز أن الحملة الأولى نُفذت بمركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وأسفرت عن ضبط 41 طنًا من زيوت السيارات المُعاد تدويرها من خامات مجهولة المصدر، بدون أي بيانات توضيحية أو التزام باشتراطات السلامة، داخل إحدى المنشآت غير المرخصة.

أما الحملة الثانية، التي استهدفت منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، فقد أسفرت عن ضبط 2.5 طن من زيت الطعام و1.5 طن من الطحينة، جرى إعادة تدويرها باستخدام زيوت فاسدة، ومواد كيميائية ومحسنات خطرة، تمهيدًا لطرحها في الأسواق دون الالتزام بالقوانين المنظمة لتداول السلع الغذائية.

وأكد الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المنتجات المضبوطة تمثل خطرًا جسيمًا على صحة المواطنين وسلامة قائدي المركبات، إلى جانب أضرارها البالغة على الاقتصاد الوطني. وشدد على أن الجهاز سيتصدى بحزم لكل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الضربات الرقابية تأتي تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن إحكام الرقابة على الأسواق وملاحقة المخالفين.

وأضاف السجيني أن التحريات الدقيقة للإدارة العامة للتحريات بالجهاز كشفت عن منشآت غير مرخصة تمارس أنشطة إعادة التدوير بشكل غير قانوني، حيث تبين قيام القائمين عليها بخلط الزيوت التالفة بمواد كيميائية، وتعبئتها في عبوات مدون عليها بيانات مضللة لتبدو كأنها منتجات جديدة.

وقد تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وإحالة الوقائع للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما أكد رئيس الجهاز أن الحملات الرقابية ستتواصل بمختلف المحافظات، لضبط الأسواق، وحماية المواطنين من المنتجات المغشوشة والمخالفة للمواصفات.

ودعا جهاز حماية المستهلك جموع المواطنين إلى التعاون مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات أو منتجات مجهولة المصدر عبر الخط الساخن (19588) أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول، أو الموقع الرسمي للجهاز:



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