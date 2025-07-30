بعد أزمة محولات جزيرة الذهب.. تحقيقات موسعة بوزارة الكهرباء لمعرفة أسباب خروج 3 محطات عن الخدمة.. والوزير يطلب تقريرا أسبوعيا عن أعمال الصيانة

أزمة كبيرة شهدتها محافظة الجيزة بعض العطل الفني الذي ضرب محطة محولات جزيرة الذهب وأدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق بالمحطة لما يقرب من 5 أيام، فضلا عن انقطاع خدمات مياة الشرب بالمحافظة بسبب توقف إمدادات الطاقة لمحطة مياة الشرب بجزيرة الذهب مما إدى إلى أزمة كبيرة وغضب لسكاني المحافظة خاصة في ظل درجات الحرارة غير المسبوقة التي سجلتها هيئة الأرصاد الجوية.

حل أزمة العطل الفني بمحطة محولات جزيرة الذهب

وبعد عمل شاق ومتواصل على مدار الساعة تمكنت الأطقم الفنية العاملة كافة أعمالها من حفر ودفع نفقى أسفل خطوط السكة الحديد ومترو الأنفاق ومد كابل التغذية الإضافي وتوصيله بمحطة محولات جزيرة الدهب، وكذلك أعمال الاختبارات والقياسات الفنية، والتشغيل الفعلي للكابل بما يضمن استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية فى نطاق محطة محولات جزيرة الدهب.

تأمين التغذية الكهربائية لمحطة محولات جزيرة الذهب

وأوضحت الوزارة أنه تم إطلاق التيار الكهربائي من مصدر التغذية الإضافي، مع استمرار عمل مصدر التغذية القديم بواسطة الكابلان 1و 2 الذى تم إصلاح العطل بهما وكانا مصدر التغذية لمحطة المحولات أثناء مد مصدر التغذية الجديد، وتم إطلاق التيار الكهربائي على مستوى شبكة التوزيع وتأمين التغذية الكهربائية للمناطق فى نطاق محطة محولات جزيرة الدهب، بشكل دائم ومستقر وآمن وهو ما كان يتم العمل عليه لتقديم حل جذري وضمان عدم تكرار انقطاع التيار الكهربائي فى نطاق عمل محطة المحولات.

استيعاب أحمال كهربائية مرتفعة على الشبكة الموحدة للكهرباء

واكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشبكة الكهربائية الموحدة آمنة ومستقرة وتمكنت خلال الأيام الماضية من اجتياز اختبارا لم تتعرض له عبر تاريخها، والذى تمثل فى الارتفاعات القياسية فى الأحمال وزيادة الاستهلاك حيث بلغ الحمل الأقصى 39400 ميجاوات والذى يعد حملا قياسيا لم تحققه الشبكة من قبل، وهو معيار نجاح لبرامج الصيانة وخطة التطوير والتحديث والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.

التوصيلات الجديدة لتأمين التغذية الكهربائية لمحطة محولات جزيرة الذهب

من جانبها قالت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم إنشاء دائرتين جديدتين جهد كل منها «٤٠٠ ك ف» لضمان توفير التغذية الكهربائية لمحطة محولات جزيرة الذهب وتحمل الأحمال الكهربائية الموجودة عليها، كما قامت الوزارة بإنشاء الدوائر الجديدة من محطة محولات الهرم إلى محطة محولات جزيرة الذهب، حيث تم تمرير الكابلات أسفل خطوط السكك الحديدية ومترو الإنفاق بعد الحصول على موافقة وزارة النقل ومحافظة الجيزة، مع تركيب الخطوط الجديدة تم رفع القدرة الاستيعابية الإجمالية لمحطة محولات جزيرة الذهب من 140 الى 240 ميجا وات.

تحقيقات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمعرفة أسباب خروج 3 محطات من الخدمة

وكشف المصادر أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فتح تحقيقات موسعة لمعرفة أسباب خروج 3 محطات رئيسية عن الخدمة والتي كان آخرها محطة محولات جزيرة الذهب وأدت إلى توقف وانقطاع التغذية الكهربائية عن مناطق العاشر من رمضان والجيزة ومنطقة الورديان بالإسكندرية.



وأوضحت المصادر أن الوزارة تلقت خلال الفترة الماضية عدد كبير من شكاوى المواطنين بسبب انقطاع الخدمة لفترات مختلفة وبمدد كبيرة تعدت الـ7 ساعات يوميا وخاصة في مدينة الشروق والاس تركزت حولها عدد من الشكاوي بسبب تكرار الانقطاع، حيث طلب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة من المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقرير أسبوعى عن أعمال الصيانة بالمحطات على مستوى الجمهورية وخطة الشركة لتدعيم الشبكة بالمناطق التي يزداد فيها معدلات الاحمال، خاصة أن تلك الأعطال تعد ناتجة عن عمليات الصيانة للخطوط والمحولات مما ادي الي تفاقم الأزمة والتأثير علي أداء الشبكة الموحدة للكهرباء.

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