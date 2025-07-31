هل تطبق غرامة على المتخلفين عن التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ؟ الوطنية للانتخابات تجيب

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الناخب سيقوم بالحصول على بطاقتي اقتراع عند الإدلاء بصوته أحدهم للفرد والأخرى للقائمة، مشيرا إلى ترشح 59 مرشحا على 10 مقاعد مما يعنى أن محافظة القاهرة هي أكبر دائرة انتخابية.

وردا على سؤال "فيتو" خلال المؤتمر الصحفي، حول تطبيق غرامة 500 جنيه على الناخبين في حال الامتناع عن التصويت، قال المستشار أحمد بنداري: إن القانون نص على تطبيق الغرامة في حال تخلف الناخب المقيد بقاعدة بيانات الناخبين عن التصويت بـ 500 جنيه.

وأكد أنه يتم عمل كشوف للمتخلفين عن التصويت وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها وفقا للقانون، ولكن قبل تطبيق النص القانوني منهج الهيئة هو التوعية بأهمية المشاركة السياسية والتصويت في الانتخابات، والذي بدأته الهيئة بالفعل بتوعية طلاب المدارس والشباب داخل الجامعات.

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