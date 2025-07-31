الخميس 31 يوليو 2025
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أخبار مصر

الهيئة الوطنية للانتخابات: 136 مقرا بالخارج و8 آلاف بالداخل للتصويت في انتخابات الشيوخ 2025

المستشار أحمد بنداري
المستشار أحمد بنداري
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استعرض المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي المنقعد حاليا بالهيئة، مدى جاهزية الهيئة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 خارج وداخل جمهورية مصر العربية. 

 

وأوضح أنه تم تجهيز مراكز الاقتراع داخل وخارج الجمهورية بلغ المقرات ١٣٦ مقرا بالخارج في ١١٧ دولة تم الانتهاء من معاينة المقرات بالداخل بعدد ٨٢٣٦ مقرا، مشيرا إلى أن معظم المقرات في الدور الارضي مجهزة بالسواتر والأدوات المكتبات.

وأشار إلى تجهيز لوحات إرشادات بالخارج لتوضيح آلية التصويت في الداخل والخارج بالإضافة للوحات الإشارات لذوي الإعاقة السمعية بالإضافة إلى كارت برايل موضح به كيفية التصويت لذوي الإعاقة البصرية وتم طباعة هذه الكروت وتوزيعها على اللجان. 

وأضاف أن هناك رمز استجابة سريع على اللوحات الإرشادية في اللجان لتوعية الناخبين بطريقة التصويب، والانتهاء من بطاقة الاقتراع وكافة أوراق التصويت والأخبار. 

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