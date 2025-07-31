الهيئة الوطنية للانتخابات: 136 مقرا بالخارج و8 آلاف بالداخل للتصويت في انتخابات الشيوخ 2025

استعرض المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي المنقعد حاليا بالهيئة، مدى جاهزية الهيئة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 خارج وداخل جمهورية مصر العربية.

وأوضح أنه تم تجهيز مراكز الاقتراع داخل وخارج الجمهورية بلغ المقرات ١٣٦ مقرا بالخارج في ١١٧ دولة تم الانتهاء من معاينة المقرات بالداخل بعدد ٨٢٣٦ مقرا، مشيرا إلى أن معظم المقرات في الدور الارضي مجهزة بالسواتر والأدوات المكتبات.

وأشار إلى تجهيز لوحات إرشادات بالخارج لتوضيح آلية التصويت في الداخل والخارج بالإضافة للوحات الإشارات لذوي الإعاقة السمعية بالإضافة إلى كارت برايل موضح به كيفية التصويت لذوي الإعاقة البصرية وتم طباعة هذه الكروت وتوزيعها على اللجان.

وأضاف أن هناك رمز استجابة سريع على اللوحات الإرشادية في اللجان لتوعية الناخبين بطريقة التصويب، والانتهاء من بطاقة الاقتراع وكافة أوراق التصويت والأخبار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.