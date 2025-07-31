بالخطوات، تسجيل رغبات الثانوية العامة 2025 على موقع التنسيق

تنسيق الجامعات 2025.. انطلقت أعمال المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، وبدأ تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة على موقع التنسيق الإلكتروني اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي 29 يوليو 2025.

وفتحت معامل التنسيق الإلكتروني أبوابها لاستقبال طلاب الثانوية العامة 2025، وتقديم الدعم الفني لهم خلال عملية تسجيل الرغبات على موقع التنسيق، يوميا خلال أيام المرحلة الأولى، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة الثالثة عصرا.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة التعليم العالي، مد فترة تسجيل رغبات الثانوية العامة 2025، على موقع التنسيق يوما إضافيا، بحيث تنتهي المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، يوم الأحد 3 أغسطس، بدلا من السبت 2 أغسطس.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

وأعلنت وزارة التعليم العالي، الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتسجيل رغبات الثانوية العامة 2025، بنظاميها القديم والحديث، وفي الشعب الثلاث، علمي علوم، وعلمي رياضة، وأدبي، والذي جاء كالتالي:

أولا: النظام الحديث

الشعبة العلمية بواقع 293 درجة فأكثر أي بنسبة 91.56% فأكثر بإجمالي 21853 طالبا

الشعبة الهندسية 283 درجة فأكثر أي بنسبة 88.44 % فأكثر بإجمالى 16577 طالبا

الشعبة الأدبية 233 درجة فأكثر أي بنسبة 72.81 % بإجمالى 54073 طالبا

وبذلك يكون إجمالى عدد الطلاب من النظام الجديد 92503.

ثانيا: النظام القديم

الشعبة العلمية 350 درجة فأكثر أى بنسبة مئوية 85.37% فأكثر بإجمالي 1411 طالبا

الشعبة الهندسية 335 درجة فأكثر أى بنسبة 81.71% فأكثر بإجمالى 280 طالبا

الشعبة الأدبية 270 درجة فأكثر أى بنسبة 65.85 % بإجمالي 527 طالب

ويكون إجمالى عدد طلاب النظام القديم 2218 طالبا.

ويكون بذلك إجمالى عدد طلاب المرحلة الأولى من النظامين الحديث والقديم لهذه المرحلة 94721 طالب.

خطوات تسجيل رغبات الثانوية العامة 2025 على موقع التنسيق

حدد مكتب التنسيق، مجموعة من الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب عند تسجيل رغبات الثانوية العامة 2025، على موقع التنسيق، وجاءت كالتالي:

يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــا.

يقوم الطالب بإدخال الرقم السري ورقم الجلوس الخاص به.

يجب على الطالب نقل الرقم التأكيدي في المربع الذي يله.

بالضغط على الخطوة التالية، يتعرف موقع التنسيق على الطالب وتظهر أمامه بياناته الشخصية.

يجب على الطالب التأكد من صحة بياناته الواردة على موقع التنسيق.

في حالة ورود خطأ بالبيانات يجب على الطالب الاتصال فورا بمكتب التنسيق الرئيسي أو إحدى فروعه بالجامعات، أو الاتصال على الخط الساخن 19468.

المجموع الكلي سيظهر أمام الطالب، ويتضمن المجموع الأصلي+ الحافز الرياضي إن وجد.

الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري المجموع الكلي× 410.

بعدها ستظهر لك شاشة اختيار الرغبات، وهي تحتوى على 75 خانة لاختيار الرغبات.

قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه.

قواعد ترتيب رغبات الثانوية العامة 2025 على موقع التنسيق

يحدد الطالب أسلوب اختيار رغباته اما بقطاعات التخصصات والمعاهد المسموحة لشعبته أو بالجامعات.

سيقوم الموقع بتنبيه الطالب في حالة وجود أي أخطاء في الترتيب وخصوصا في الترتيب الجغرافي المتدرج للكليات.

بعد أن تنهي من تسجيل رغباتك يمكنك مراجعتها ثم الضغط على زر إرسال إلى مكتب التنسيق.

قم بإدخال رقمك القومي ثم اضغط على زر التسجيل وهذه الخطوة أساسية لإتمام عملية تسجيل الرغبات.

بعدها ستظهر لك استمارة الرغبات، قم بطباعتها.

سيعطيك الموقع ايصالا بتاريخ وموعد تسجيل رغباتك بالإضافة إلى رقم مرجعي بحيث يمكنك الرجوع لبياناتك مرة أخرى.

إذا قمت بإجراء تعديل فر رغباتك وهذا متاح لك طالما أن التسجيل بالمرحلة ما زال مستمرًّا، فإن التنسيق سيتم وفق آخر تعديل قمت به.

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