تنسيق الجامعات 2025، موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2025، بدأ طلاب الثانوية العامة 2025، في تسجيل رغباتهم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي، ويستمر التسجيل على موقع التنسيق، حتى السبت القادم الموافق 2 أغسطس 2025.

وفتحت معامل التنسيق بالجامعات، بمختلف محافظات الجمهورية، أبوابها لمساعدة الطلاب في تسجيل رغباتهم يوميا خلال أيام المرحلة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

وأعلنت وزارة التعليم العالي، الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، لطلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث، وشعبها الثلاث علمي علوم، وعلمي رياضة، وأدبي، وجاء كالتالي:

أولا: النظام الحديث

الشعبة العلمية بواقع 293 درجة فأكثر أى بنسبة 91.56% فأكثر بإجمالي 21853 طالبا

الشعبة الهندسية 283 درجة فأكثر أى بنسبة 88.44 % فأكثر بإجمالى 16577 طالبا

الشعبة الأدبية 233 درجة فأكثر أى بنسبة 72.81 % بإجمالى 54073 طالبا

وبذلك يكون إجمالى عدد الطلاب من النظام الجديد 92503.

ثانيا: النظام القديم

الشعبة العلمية 350 درجة فأكثر أى بنسبة مئوية 85.37% فأكثر بإجمالي 1411 طالبا

الشعبة الهندسية 335 درجة فأكثر أى بنسبة 81.71% فأكثر بإجمالى 280 طالبا

الشعبة الأدبية 270 درجة فأكثر أى بنسبة 65.85 % بإجمالي 527 طالب

ويكون إجمالى عدد طلاب النظام القديم 2218 طالبا.

ويكون بذلك إجمالى عدد طلاب المرحلة الأولى من النظامين الحديث والقديم لهذه المرحلة 94721 طالب.

موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق.. وفقا للعرف السائد سنويا، فإنه من المنتظر أن يعلن مكتب التنسيق عن مد فترة التسجيل للمرحلة الأولى على موقع التنسيق، لمدة 24 ساعة إضافية.

ووفقا لذلك فإن تسجيل الرغبات على الموقع الإلكتروني للتنسيق سيتوقف في السابعة من مساء يوم الأحد الموافق 3 أغسطس 2025.

ومن المنتظر أن تعلن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، عقب غلق باب التسجيل على موقع التنسيق بحوالي 48 ساعة، لذلك فإنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، بنهاية الأسبوع المقبل.

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