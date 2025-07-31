الخميس 31 يوليو 2025
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أخبار مصر

الوطنية للانتخابات: غلق باب التصويت بانتخابات الشيوخ للمصريين داخل السودان السادسة مساء بسبب حظر التجوال

خلال المؤتمر الصحفي
خلال المؤتمر الصحفي

قال المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن بدء التصويت في دولة السودان من الساعة التاسعة صباحا حتى تمام السادسة مساء، بدلا من التاسعة مساء؛ بسبب حظر التجوال داخل الدولة. 

 

وتابع: بنداري خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بمقر الهيئة ـ أن المصريين المقيمين بالخارج والمسجلين في قاعدة بيانات الناخبين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 والمقرر إجراؤها 1 و2 أغسطس المقبل، وذلك في إطار حرص الدولة على تمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري بالمشاركة في التصويت. 

 

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها قامت بالتنسيق مع وزارة الخارجية، بتحديد مقار اللجان الانتخابية في الدول المختلفة، فضلًا عن تحديد عددها وتكليف القائمين على إدارتها من أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

 

ويُجرى التصويت بالخارج من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفق توقيت الدولة التي يقيم فيها الناخب، ويُكتفى عند التصويت بتقديم بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري الصلاحية، في إطار التيسير على المواطنين وضمان مشاركتهم بفاعلية وسهولة. 

 

موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025 يومي 1 -2 أغسطس القادم في الخارج، بينما يصوت المصريين في الداخل يومي 4 و5 أغسطس. 

 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، ندب عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية لرئاسة وأمانة لجان الانتخاب بالخارج استعدادا للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بناءً على الكشوف الواردة من وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.


وأكد القرار ضرورة تنفيذ التعليمات وفق الضوابط المعتمدة، على أن يُنشر القرار في الجريدة الرسمية ويُنفذه المدير التنفيذي للهيئة.

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موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025 مقار اللجان الانتخابيه مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات

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