كيف تتجنب الانتظار داخل اللجان الانتخابية خلال كثافة التصويت؟ الوطنية للانتخابات تجيب

موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025، قال القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن التطبيق الإلكتروني الذي أطلقته الهيئة على الهواتف المحمولة يُمكن للناخب من خلالها معرفة كثافات اللجان ورقمه المسلسل في الكشف ومدى أحقيته في التصويت من عدمه.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد مساء اليوم، أن هناك ٨٠ ألف مواطن من سن ١٨ لـ ٢٥ سنة قاموا بتحميل التطبيق.

وأضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن هناك 9 منظمات دولية و159 محلية وأكثر من 25 ألف متابع بالداخل، تم تسجيلهم لتغطية انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وأوضح مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أنها قامت بالتنسيق مع وزارة الخارجية، بتحديد مقار اللجان الانتخابية في الدول المختلفة، فضلًا عن تحديد عددها وتكليف القائمين على إدارتها من أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

وينطلق التصويت بالخارج غدا الجمعة، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفق توقيت الدولة التي يقيم فيها الناخب، ويُكتفى عند التصويت بتقديم بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري الصلاحية، في إطار التيسير على المواطنين وضمان مشاركتهم بفاعلية وسهولة.

موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وحددت انتخابات مجلس الشيوخ 2025 موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025 يومي 1 -2 أغسطس القادم في الخارج، بينما يصوت المصريين في الداخل يومي 4 و5 أغسطس.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، ندب عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية لرئاسة وأمانة لجان الانتخاب بالخارج استعدادا للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بناءً على الكشوف الواردة من وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

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