الخميس 31 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نقل الكهرباء توقع عقدا لربط محطات القطار السريع بالشبكة القومية

توقيع عقدا لربط محطات
توقيع عقدا لربط محطات القطار السريع بالشبكة القومية
ads

وقعت المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لـنقل الكهرباء، عقدين مع شركة وادي النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية، لتنفيذ مشروع استراتيجي لربط محطات الجر الكهربائي للقطار السريع بالشبكة الكهربائية الموحدة التابع لمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا. 

ربط محطات الجر الكهربائي للقطار السريع بالشبكة الكهربائية الموحدة

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بدعم مشروعات البنية التحتية للطاقة وتطوير شبكات نقل الكهرباء بما يواكب التوسعات القومية الكبرى.

يتضمن المشروعين إنشاء خط هوائي مفرد الدائرة، مفرد الموصل لربط محطة محولات تحرير بدر /بمحطة الجر TSS4 بطول حوال٤٤ كم باستخدام موصلات/ACSR380/50mm2 بالإضافة إلى سلك أرضي مزود بألياف ضوئية، وخط الهوائي مفرد  الدائرة مفرد الموصل للربط بين محطة محولات العميد بمحطة الجر  Tss7 بطول حوالي ٥٩ كم باستخدام موصلات  AAAC 405 mm2 والسلك الأرضي ذو الألياف الضوئية. 

أهداف الربط الكهربائي من لربط محطات الجر الكهربائي

ويهدف هذا المشروع إلى ربط  محطات الجر الكهربائي للقطار السريع بالشبكة القومية الموحدة على جهد 220 ك.ف ويعد هذا المشروع تابع لمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا، وذلك لضمان تغذية كهربائية مستقرة وآمنة لمرافق النقل الكهربائي، تماشيًا مع خطط الدولة للتحول إلى وسائل نقل نظيفة ومستدامة.
 وأكدت المهندسة منى رزق أن المشروع يأتي ضمن رؤية وزارة الكهرباء بتوجيهات من معالي الوزير الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع كفاءة الشبكة القومية، وتعزيز قدرتها على تلبية متطلبات المشروعات القومية، خاصة في مجال النقل الذكي والكهربائي، مشيرة إلى أن العمل سيتم وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندسة منى رزق الشركة المصرية لنقل الكهرباء نقل الكهرباء الكهرباء شركة وادي النيل للمقاولات والاستثمارات القطار السريع الشبكة الكهربائية الموحدة كهرباء الاسكندرية

مواد متعلقة

غرفة السلع السياحية تعلن بدء طباعة الكارنيهات الأمنية للعاملين بالبازارات

السياحة والآثار تكشف حقيقة غرق لنش بالغردقة

أخبار مصر اليوم.. رسائل حاسمة من الرئيس السيسي لوزراء دفاع إيطاليا وباكستان.. مجلس الوزراء يكشف أسباب أزمة كهرباء الجيزة.. إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على غزة

بعد أزمة محولات جزيرة الذهب.. تحقيقات موسعة بوزارة الكهرباء لمعرفة أسباب خروج 3 محطات عن الخدمة.. والوزير يطلب تقريرا أسبوعيا عن أعمال الصيانة

بيان عاجل من الكهرباء حول تأمين التغذية اللازمة لمحطة محولات جزيرة الذهب

الكهرباء تنجح في إعادة تشغيل محطة محولات جزيرة الذهب بكامل طاقتها (صور)

رغم إعلان حل الأزمة، استمرار انقطاع الكهرباء عن بعض مدن الجيزة لليوم الخامس على التوالي

بدائل سريعة وآمنة، الكهرباء تكشف خطة إنهاء أزمة انقطاع التيار بالجيزة

الأكثر قراءة

في تطور مثير، ترامب يعترف لأكبر متبرع يهودي: شعبي بدأ يكره إسرائيل

مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالجيزة

أستاذ قانون: الآن من حق مالكي الإيجار القديم طلب زيادة في القيمة الإيجارية

مشهد مروع، لحظة سقوط لعبة بركابها في أحد الملاهي بالسعودية (فيديو)

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين اليوم

تنسيق الجامعات 2025، مؤشرات الحد الأدنى لكليات الطب 2025

فيريرا يخطر جون إدوارد: لن أفرط في هذا اللاعب

صعود مفاجئ للدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

صعود مفاجئ للدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات الخميس 31-7-2025

المزيد

انفوجراف

قراءة القرآن نقطة تحول في حياته.. مشوار الكوميديان المناضل لطفي لبيب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السفر في المنام وعلاقته بمواجهة تحديات وصعوبات

بعد حديث علي جمعة، تعرف على اسم وصفة المهدي المنتظر ومكان خروجه

مضمونة ومجربة، أدعية الغنى من الفقر كما وردت في السنة النبوية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads