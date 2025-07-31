نقل الكهرباء توقع عقدا لربط محطات القطار السريع بالشبكة القومية

وقعت المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لـنقل الكهرباء، عقدين مع شركة وادي النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية، لتنفيذ مشروع استراتيجي لربط محطات الجر الكهربائي للقطار السريع بالشبكة الكهربائية الموحدة التابع لمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا.

ربط محطات الجر الكهربائي للقطار السريع بالشبكة الكهربائية الموحدة

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بدعم مشروعات البنية التحتية للطاقة وتطوير شبكات نقل الكهرباء بما يواكب التوسعات القومية الكبرى.

يتضمن المشروعين إنشاء خط هوائي مفرد الدائرة، مفرد الموصل لربط محطة محولات تحرير بدر /بمحطة الجر TSS4 بطول حوال٤٤ كم باستخدام موصلات/ACSR380/50mm2 بالإضافة إلى سلك أرضي مزود بألياف ضوئية، وخط الهوائي مفرد الدائرة مفرد الموصل للربط بين محطة محولات العميد بمحطة الجر Tss7 بطول حوالي ٥٩ كم باستخدام موصلات AAAC 405 mm2 والسلك الأرضي ذو الألياف الضوئية.

أهداف الربط الكهربائي من لربط محطات الجر الكهربائي

ويهدف هذا المشروع إلى ربط محطات الجر الكهربائي للقطار السريع بالشبكة القومية الموحدة على جهد 220 ك.ف ويعد هذا المشروع تابع لمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا، وذلك لضمان تغذية كهربائية مستقرة وآمنة لمرافق النقل الكهربائي، تماشيًا مع خطط الدولة للتحول إلى وسائل نقل نظيفة ومستدامة.

وأكدت المهندسة منى رزق أن المشروع يأتي ضمن رؤية وزارة الكهرباء بتوجيهات من معالي الوزير الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع كفاءة الشبكة القومية، وتعزيز قدرتها على تلبية متطلبات المشروعات القومية، خاصة في مجال النقل الذكي والكهربائي، مشيرة إلى أن العمل سيتم وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

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