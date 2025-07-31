حماية المستهلك: ضبط 3000 جهاز كهربائي معاد تدويره بعلامات تجارية مزورة بالقليوبية

أعلن جهاز حماية المستهلك عن ضبط مخزن غير مرخص بمحافظة القليوبية، يقوم بتجميع وإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية باستخدام خامات مجهولة المصدر، مع تزوير بيانات فنية ووضع علامات تجارية شهيرة بهدف تضليل المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك في ضربة رقابية جديدة.

وأوضح الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الحملة التي استهدفت أحد المخازن بنطاق مركز الخانكة، أسفرت عن ضبط 3000 جهاز كهربائي متنوع (من بينها محضرات طعام، خلاطات، قلايات كهربائية، مكاوي شعر، مفارم لحوم) مدون عليها بيانات وهمية مثل "9000 وات"، في مخالفة صريحة للمواصفات الفنية المعتمدة، فضلًا عن ضبط 5000 ملصق جاهز للاستخدام يحمل نفس البيانات المضللة.

وأشار السجيني إلى أن الحملة جاءت استجابة لما تم رصده على مواقع التواصل الاجتماعي من إعلانات خادعة تروج لمنتجات مجهولة المصدر بأسعار متدنية لا تعكس جودتها أو مواصفاتها الحقيقية، ما دفع الجهاز إلى التحرك الفوري ومداهمة المنشأة بعد استكمال الإجراءات القانونية.

وأفاد القائمون على المنشأة خلال التحقيقات الأولية، بامتلاكهم للمخزن والمضبوطات، واعترفوا بإعادة تدوير الأجهزة وتدوين بيانات غير حقيقية، واستخدام أسماء علامات تجارية شهيرة دون الحصول على أي تراخيص من الشركات المالكة، ما يمثل انتهاكًا واضحًا لقوانين حماية المستهلك والتجارة.

وقد تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأُحيلت القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وحذر جهاز حماية المستهلك من أن مثل هذه الممارسات لا تهدد فقط سلامة المواطنين وممتلكاتهم، بل تؤثر سلبًا على ثقة المستهلك في السوق المحلي وتضر بالكيانات الاقتصادية الملتزمة بالقانون، مؤكدًا الحسم في تنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن فرض الانضباط في الأسواق ومواجهة الغش التجاري.

وقال الجهاز: "لن نتهاون في تطبيق القانون تجاه أي محاولة للإضرار بالمستهلك أو المساس بالثقة في الاقتصاد الوطني. حماية المستهلك التزام وطني وأمني تنفذه الدولة بكامل أجهزتها الرقابية".

المواطن شريك في الرقابة

وأشاد جهاز حماية المستهلك بوعي المواطنين وتفاعلهم السريع مع حملات التوعية، مؤكدًا أن البلاغات والاستغاثات التي يتلقاها من المواطنين تشكل امتدادًا رقابيًا فاعلًا لجهوده، وتعكس ارتفاع مستوى الوعي العام بأهمية حماية حقوق المستهلك.

دعوة للإبلاغ عن المخالفات

وجدد جهاز حماية المستهلك دعوته لجموع المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الرقابية، والإبلاغ عن أي ممارسات تجارية مضللة أو منتجات مجهولة المصدر من خلال:

الخط الساخن: 19588 (من الهاتف الأرضي)



تطبيق الهاتف المحمول



الموقع الرسمي للجهاز



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