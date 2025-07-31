الخميس 31 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حماية المستهلك: ضبط 3000 جهاز كهربائي معاد تدويره بعلامات تجارية مزورة بالقليوبية

الدكتور إبراهيم السجيني،
الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك
ads

أعلن جهاز حماية المستهلك عن ضبط مخزن غير مرخص بمحافظة القليوبية، يقوم بتجميع وإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية باستخدام خامات مجهولة المصدر، مع تزوير بيانات فنية ووضع علامات تجارية شهيرة بهدف تضليل المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك في ضربة رقابية جديدة.

وأوضح الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الحملة التي استهدفت أحد المخازن بنطاق مركز الخانكة، أسفرت عن ضبط 3000 جهاز كهربائي متنوع (من بينها محضرات طعام، خلاطات، قلايات كهربائية، مكاوي شعر، مفارم لحوم) مدون عليها بيانات وهمية مثل "9000 وات"، في مخالفة صريحة للمواصفات الفنية المعتمدة، فضلًا عن ضبط 5000 ملصق جاهز للاستخدام يحمل نفس البيانات المضللة.

 

وأشار السجيني إلى أن الحملة جاءت استجابة لما تم رصده على مواقع التواصل الاجتماعي من إعلانات خادعة تروج لمنتجات مجهولة المصدر بأسعار متدنية لا تعكس جودتها أو مواصفاتها الحقيقية، ما دفع الجهاز إلى التحرك الفوري ومداهمة المنشأة بعد استكمال الإجراءات القانونية.

وأفاد القائمون على المنشأة خلال التحقيقات الأولية، بامتلاكهم للمخزن والمضبوطات، واعترفوا بإعادة تدوير الأجهزة وتدوين بيانات غير حقيقية، واستخدام أسماء علامات تجارية شهيرة دون الحصول على أي تراخيص من الشركات المالكة، ما يمثل انتهاكًا واضحًا لقوانين حماية المستهلك والتجارة.

وقد تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأُحيلت القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وحذر جهاز حماية المستهلك من أن مثل هذه الممارسات لا تهدد فقط سلامة المواطنين وممتلكاتهم، بل تؤثر سلبًا على ثقة المستهلك في السوق المحلي وتضر بالكيانات الاقتصادية الملتزمة بالقانون، مؤكدًا الحسم في تنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن فرض الانضباط في الأسواق ومواجهة الغش التجاري.

وقال الجهاز: "لن نتهاون في تطبيق القانون تجاه أي محاولة للإضرار بالمستهلك أو المساس بالثقة في الاقتصاد الوطني. حماية المستهلك التزام وطني وأمني تنفذه الدولة بكامل أجهزتها الرقابية".

 

المواطن شريك في الرقابة

وأشاد جهاز حماية المستهلك بوعي المواطنين وتفاعلهم السريع مع حملات التوعية، مؤكدًا أن البلاغات والاستغاثات التي يتلقاها  من المواطنين تشكل امتدادًا رقابيًا فاعلًا لجهوده، وتعكس ارتفاع مستوى الوعي العام بأهمية حماية حقوق المستهلك.

دعوة للإبلاغ عن المخالفات

وجدد جهاز حماية المستهلك دعوته لجموع المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الرقابية، والإبلاغ عن أي ممارسات تجارية مضللة أو منتجات مجهولة المصدر من خلال:

الخط الساخن: 19588 (من الهاتف الأرضي)
 

تطبيق الهاتف المحمول
 

الموقع الرسمي للجهاز
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاجهزة الكهربائية الدكتور إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك علامات تجارية قوانين حماية المستهلك

مواد متعلقة

جهاز حماية المستهلك والغرف التجارية يناقشان آليات تنفيذ مبادرة خفض الأسعار

بعد ارتفاع معاملات الشراء الإلكتروني، كيف يضمن المستهلك حماية حقوقه؟

الحبس والغرامة لمحتكري السلع ومروّجي الغش التجاري وفقا لقانونى حماية المستهلك

الأكثر قراءة

أستاذ قانون: الآن من حق مالكي الإيجار القديم طلب زيادة في القيمة الإيجارية

مشهد مروع، لحظة سقوط لعبة بركابها في أحد الملاهي بالسعودية (فيديو)

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيين 8 قضاة رؤساء لمحاكم الاستئناف

قرار عاجل من السكك الحديدية بشأن حادث قطار السنطة

جلسة بين الزمالك وبيراميدز لمحاولة ضم هذا الثنائي

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة (مستند)

صعود مفاجئ للدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

خدمات

المزيد

صعود مفاجئ للدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات الخميس 31-7-2025

الروس يواصل الانخفاض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025

المزيد

انفوجراف

قراءة القرآن نقطة تحول في حياته.. مشوار الكوميديان المناضل لطفي لبيب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد حديث علي جمعة، تعرف على اسم وصفة المهدي المنتظر ومكان خروجه

مضمونة ومجربة، أدعية الغنى من الفقر كما وردت في السنة النبوية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 31 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads