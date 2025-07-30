أخبار الرياضة اليوم: اتحاد الكرة يحذر الأندية.. الزمالك يعلن عن صفقة جديدة وهذا موقف نجم الأهلي من الرحيل لتركيا

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة ولعل أبرزها..

حذر اتحاد الكرة، جميع الأندية المصرية من التأخير في الوفاء بالمستحقات المالية للاعبيها، حتى لا تتعرض للعقوبات، وفقا لما تقضي به لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وأرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا لجميع الأندية التابعة له جاء نصه على النحو التالي:

“في إطار حرص الاتحاد المصري لكرة القدم على حل مشكلات اللاعبين في ضوء الشكاوى المتكررة داخل وخارج مصر، يرجى الامتثال للوائح المنظمة لشئون اللاعبين وأنه لا يجوز مخالفة اللائحة بترحيل مستحقات اللاعبين عن الموسم المنقضي والذي انتهى بختام بطولة كأس مصر يوم 5 يونيو 2025 إلى موسم لاحق، وذلك دون اتفاق مكتوب وموقع من اللاعبين”

أعلن نادي الزمالك رسميًا، عن التعاقد مع محمد إسماعيل لمدة خمسة مواسم قادمًا من نادي زد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع محمد إسماعيل على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع اللاعب ونادي زد.

تأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.

شروط الأهلي للتخلي عن كوكا

واقترب أحمد نبيل كوكا لاعب وسط النادي الأهلي من الرحيل إلى صفوف قاسم باشا التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد وصول المفاوضات بين الطرفين لمراحلها النهائية.

ورغم تمسك الأهلي ببعض الشروط الخاصة في الصفقة، وعلى رأسها بند إعادة البيع، إلا أن الاتفاق بات شبه محسوم، مع توقعات بإعلان الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويتمسك النادي الأهلي بوضع بند يُتيح له الحصول على 20% من قيمة البيع المستقبلي للاعب لأي نادٍ آخر، في حين يرغب نادي قاسم باشا في تقليص النسبة إلى 10% فقط، وهو ما لا يزال محل تفاوض حتى اللحظة.

كما اشترط الأهلي الحصول على بونص بقيمة 300 ألف دولار في حال مشاركة كوكا في 10 مباريات متتالية مع الفريق التركي، إلى جانب بند خاص بصناعة الأهداف.

أعلن الكابتن حلمي طولان المدير الفني للمنتخب المصري المشارك في كأس العرب بالعاصمة القطرية الدوحة خلال ديسمبر المقبل عن موافقة مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة على إقامة مباراتين وديتين استعدادا للبطولة.

ويخوض منتخب مصر الوديتين أمام نظيره التونسي الذي يشارك أيضا في كأس العرب يومي 6 و9 سبتمبر المقبل بالقاهرة خلال الأجندة الدولية استعدادا للبطولة.

وحدد المدير الفني للمنتخب المشارك في كأس العرب الأول من سبتمبر موعدًا لبدء معسكر الفريق الذي يستمر حتى التاسع من نفس الشهر- موعد الأجندة الدولية- من أجل إعداد الفريق بالشكل اللائق للبطولة.

نفى مصدر داخل النادي الأهلي، ما تردد حول وجود خلافات بين إدارة الأحمر وإمام عاشور لاعب الفريق.

وأكد المصدر أن المفاوضات بشأن تجديد عقد إمام عاشور مستمرة، وأن هناك تواصلا بين الاهلي ووكيل اللاعب من أجل حسم الملف.

وأوضح المصدر أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قرر تولي ملف تجديد وتعديل عقد اللاعب، نظرا لأهمية اللاعب الكبيرة داخل صفوف الفريق خلال المرحلة القادمة.

ومن المقرر أن يعقد الخطيب جلسة خاصة مع إمام عاشور خلال الأسبوع المقبل، من أجل إنهاء كافة التفاصيل المتعلقة بالعقد الجديد، وحسم الملف بشكل نهائي بتوقيع العقود.

الأمور تعقدت، تطورات أزمة تجديد أليو ديانج في الأهلي

يواجه النادي الأهلي أزمة في تجديد عقد اليو ديانج لاعب الفريق، مع اقتراب نهاية عقد اللاعب ليصبح حرا في يناير المقبل.

ديانج قرر تأجيل ملف تجديده للنادي الأهلي على خلفية تلقيه عروضا أوروبية وعربية بمبالغ ضخمة.

وأكد مصدر داخل الأهلي أن هناك صعوبة في التجديد للاعب المالي لرغبته في عدم الاستمرار داخل مصر، وخوض تجربة احتراف أوروبية أو عربية جديدة.

وكانت الساعات القليلة الماضية قد شهدت العديد من الأنباء عن رغبة أليو ديانج في الحصول على مليون و800 ألف دولار في الموسم من أجل الاستمرار والتجديد مع الفريق بصورة رسمية.

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