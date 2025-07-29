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حوادث

رفض طعن النادي الأهلي ضد عبد الله السعيد

عبد الله السعيد،
عبد الله السعيد، فيتو

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقام من النادي الأهلي ضد اللاعب عبد الله السعيد  وتأييد حكم محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS) بتاريخ ٢٦ أكتوبر ۲۰۲۳، لصالح الأهلي بمبلغ ۲ مليون دولار أمريكي، وألزمت النادي بتحمل 70 % من تكاليف التحكيم، كما ألزمته بدفع ۱۰,۰۰۰ فرنك سويسري كمساهمة في أتعاب اللاعب القانونية. 

وتقدم  النادي الأهلي بطعن بالنقض على حكم محكمة استئناف القاهرة ببطلان حكم التحكيم، إلا أن محكمة النقض المصرية أصدرت حكمها النهائي برفض الطعن وتأييد حكم البطلان، لتُطوى بذلك نهائيا صفحة النزاع الطويل.

جميع مراحل التقاضي انتهت برفض مطالب النادي

تجدر الإشارة إلى أن النزاع بدأ في عام 2019، عندما تقدّم النادي الأهلي بشكوى ضد عبد الله السعيد، طالبًا إلغاء قيده في نادي بيراميدز، وإلزامه بسداد الشرط الجزائي المُقدَّر بمليوني دولار، إلا أن جميع مراحل التقاضي انتهت برفض مطالب النادي، وتأكيد صحة موقف اللاعب.

فيما كانت المحكمة الفيدرالية السويسرية قد رفضت في وقت سابق دعوى الأهلي بشأن الطعن على اختصاص المحكمة الرياضية الدولية (CAS)، وألزمته بالمصروفات والتعويضات لصالح اللاعب.

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محكمة النقض اللاعب عبد الله السعيد النادي الأهلي

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