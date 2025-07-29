حسين الشحات يطرق أبواب الرحيل عن الأهلي

حسين الشحات، شهدت الساعات الأخيرة حالة من الجدل حول مصير حسين الشحات مع الأهلي، سواء بالاستمرار ضمن صفوف القلعة الحمراء خلال الموسم المقبل، أو الرحيل لأحد الدوريات العربية.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن اللاعب حاليا أقرب للرحيل من أي وقت مضى، وأن العلاقة بين الشحات والنادي الأهلي توترت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

عروض احتراف عربية

وأوضح المصدر، أن حسين الشحات يمتلك عروض احتراف عربية، وأن النادي الأهلي يبحث حاليا بيع اللاعب، خاصة وأن “الشحات” يمكنه التفاوض والتوقيع على عقود جديدة مجانا بداية من شهر يناير المقبل.

وقال المصدر: إن فرص مشاركة حسين الشحات أساسيا خلال الموسم المقبل باتت صعبة، في ظل وجود عناصر مميزة في مركزه أبرزهم زيزو وطاهر وأشرف بن شرقي وتريزيجيه.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي"فيس بوك": حسين الشحات عقده ينتهي بنهاية الموسم الجديد، ولا يوجد نية حتى الآن لتجديد عقده أو زيادة راتبه، خاصة أنه يحصل على راتب الفئة الأولى، وسيتم تقييمه نهاية الموسم".

وكشف مصدر داخل الأهلي أن حسين الشحات لديه عرض من أحد الأندية الخليجية منذ فترة، وهذا العرض تم تقديمه، في الوقت التي ترغب فيه إدارة القلعة الحمراء في عدم التجديد للاعب، وبالتالي أصبح أقرب للرحيل عن المارد الأحمر.

تصريحات حسين الشحات

وتحدث حسين الشحات في تصريحات على قناة الأهلي، أتشرف بتواجدي في النادي الأهلي، وشاركت مع الفريق في كل البطولات الممكنة وأنا سعيد بكل ما حققته مع الفريق، وفي كل موسم أحقق البطولات وهو أمر مهم للغاية ومميز.

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